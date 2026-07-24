Università eCampus, 1° corso per diventare Direttori Sportivi di calcio: oltre il 90% supera l’esame. Successo del reggino Stilo e del Rettore Enzo Siviero

Oltre il 90% dei corsisti dell’Università eCampus ha superato l’esame abilitante per diventare direttore sportivo, sostenuto presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. È il risultato ottenuto dai partecipanti alla prima edizione del corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, accreditato dalla FIGC. Il dato rappresenta un traguardo di particolare rilievo per l’ateneo e per un percorso formativo rivolto a chi intende accedere a una professione centrale nell’organizzazione e nella gestione delle società calcistiche.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore del corso, l’avvocato Giandomenico Stilo, che ha sottolineato il valore della preparazione offerta e l’impegno richiesto ai partecipanti durante un percorso altamente selettivo. “Un risultato di assoluto rilievo, afferma raggiante il Direttore del Corso, l’Avv. Giandomenico Stilo, che testimonia la qualità dell’offerta formativa, l’elevata preparazione dei docenti e l’impegno costante dei nostri corsisti, chiamati ad affrontare un percorso altamente selettivo e di fondamentale importanza per l’accesso alla professione. Il dato conseguito, infatti, rappresenta una conferma dell’efficacia del metodo didattico adottato dalla nostra Università, fondato sull’integrazione tra solide competenze teoriche, casi pratici, approfondimenti normativi e una costante attenzione all’evoluzioni del sistema calcistico nazionale ed internazionale”.

Il metodo didattico adottato dall’Università eCampus combina dunque competenze teoriche, analisi di casi pratici e approfondimenti normativi, mantenendo l’attenzione sulle trasformazioni del sistema calcistico italiano e internazionale.

Il rettore Siviero: “motivo di orgoglio per la comunità accademica”

Anche il magnifico rettore dell’Università eCampus, l’ingegnere Enzo Siviero, ha evidenziato come l’alta percentuale di promossi rappresenti un riconoscimento per il lavoro svolto dal direttore del corso, dai docenti, dai coordinatori, dai tutor e dallo staff organizzativo. “Questo straordinario risultato è motivo di orgoglio per tutta la comunità accademica dell’Ecampus. Il successo dei corsisti rappresenta il riconoscimento più importante del lavoro svolto quotidianamente dal direttore del corso, docenti, coordinatori, tutor e staff organizzativo. L’elevata percentuale di candidati che hanno ottenuto l’abilitazione consolida il ruolo dell’Università come punto di riferimento nella formazione dei professionisti dello sport, confermando l’obiettivo di offrire percorsi accademici e professionalizzanti in grado di accompagnare gli studenti verso il raggiungimento dei più importanti traguardi professionali”.

Il rettore, a nome dell’intera Università, si è infine congratulato con tutti i nuovi direttori sportivi abilitati, augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni e successi professionali. L’auspicio dell’ateneo è che le competenze acquisite possano essere messe a frutto contribuendo allo sviluppo del calcio italiano.