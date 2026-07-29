Università di Messina, Alessia Paterniti Barbino entra nel Senato Accademico

Alessia Paterniti Barbino, presidente dell’associazione studentesca UNIxME, è stata nominata componente del Senato Accademico, assumendo un ruolo di grande responsabilità nella tutela degli interessi della comunità universitaria. “Desidero ringraziare di cuore la mia associazione per aver creduto in me e aver reso possibile questo percorso – afferma Alessia Paterniti Barbino-. Un grazie sincero va anche a tutte le studentesse, gli studenti e le persone che ci hanno sostenuto con fiducia e partecipazione. Questa nomina – prosegue – rappresenta una responsabilità che intendo onorare con il massimo impegno. Lavorerò ogni giorno per ascoltare le esigenze degli studenti, promuovere un dialogo costante con gli organi accademici e contribuire a costruire un’università sempre più inclusiva, efficiente e attenta ai bisogni della comunità studentesca. Il mio obiettivo sarà trasformare le istanze degli studenti in proposte concrete e risultati tangibili”.

Anche Andrea Faraone, fondatore di UNIxME, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il risultato raggiunto: “Questo traguardo è il frutto di un percorso condiviso e del sostegno della nostra parte politica, che ha creduto nella costruzione di una rappresentanza competente, credibile e vicina agli studenti. A tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e il loro sostegno va il nostro più sentito ringraziamento. Continueremo a lavorare con determinazione per dare voce agli studenti e portare avanti i valori in cui crediamo”. Infine, Ester Riolo, vice presidente dell’associazione UNIxME, sottolinea: “Questa nomina rappresenta un riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto da tutta l’associazione UNIxME. È il risultato dell’impegno di un gruppo di ragazze e ragazzi che, con passione e spirito di servizio, mettono al centro gli studenti e le loro esigenze”. La nomina di Alessia Paterniti Barbino rafforza l’impegno di UNIxME nella rappresentanza universitaria e segna l’inizio di una nuova fase di lavoro orientata alla partecipazione, al dialogo e alla tutela dei diritti degli studenti.