Unione Cristiana ad Acireale per il primo Seminario di Formazione Politica | PROGRAMMA

La politica come servizio, metodo e responsabilità. Con questo principio Unione Cristiana, presieduta dal senatore Domenico Scilipoti Isgrò, organizza il I Seminario di Formazione Politica, in programma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 presso il Wave Hotel, in viale della Fiera Franca 33, ad Acireale, in provincia di Catania. L’inizio dei lavori è previsto alle ore 9:00. L’iniziativa nasce dalla convinzione che “L’Italia non cambia da sola. Il cambiamento inizia da chi decide di esserci”. Il seminario è rivolto ad amministratori, giovani, professionisti e cittadini che scelgono l’impegno pubblico con consapevolezza e vogliono dotarsi degli strumenti culturali, tecnici e deontologici per un’azione politica seria e competente.

Il percorso formativo si articolerà attorno a quattro pilastri, pensati per offrire ai partecipanti una preparazione politica, istituzionale e comunicativa completa.

Costituzione, istituzioni e bilanciamento dei poteri. Il primo modulo affronterà i temi della democrazia rappresentativa, del ruolo di Parlamento, Governo, Magistratura e autonomie locali. Il focus pratico sarà dedicato a iter legis, limiti del potere, garanzie costituzionali e responsabilità istituzionale. L’obiettivo è formare amministratori che conoscano le regole prima di governare.

Il primo modulo affronterà i temi della democrazia rappresentativa, del ruolo di Parlamento, Governo, Magistratura e autonomie locali. Il focus pratico sarà dedicato a iter legis, limiti del potere, garanzie costituzionali e responsabilità istituzionale. L’obiettivo è formare amministratori che conoscano le regole prima di governare. Economia politica e finanza pubblica. Il secondo modulo sarà dedicato a debito pubblico, spesa, entrate, PNRR, Europa e vincoli di bilancio. Verrà spiegato come si costruisce una manovra seria, come se ne valutano gli impatti sui territori e come comunicarla ai cittadini con trasparenza. Al centro ci saranno i dati, le scelte di priorità e il bene comune, non gli slogan.

Il secondo modulo sarà dedicato a debito pubblico, spesa, entrate, PNRR, Europa e vincoli di bilancio. Verrà spiegato come si costruisce una manovra seria, come se ne valutano gli impatti sui territori e come comunicarla ai cittadini con trasparenza. Al centro ci saranno i dati, le scelte di priorità e il bene comune, non gli slogan. Geopolitica e sicurezza nazionale. Il terzo pilastro riguarderà il posizionamento strategico dell’Italia nel Mediterraneo, il ruolo nella NATO e nell’UE e le relazioni transatlantiche. Sono previsti approfondimenti su energia, migrazioni, filiere strategiche e cyber security, per comprendere gli interessi nazionali e assumere decisioni di lungo periodo, a partire dal Mezzogiorno e dalla Sicilia come cerniera euro-mediterranea.

Il terzo pilastro riguarderà il posizionamento strategico dell’Italia nel Mediterraneo, il ruolo nella NATO e nell’UE e le relazioni transatlantiche. Sono previsti approfondimenti su energia, migrazioni, filiere strategiche e cyber security, per comprendere gli interessi nazionali e assumere decisioni di lungo periodo, a partire dal Mezzogiorno e dalla Sicilia come cerniera euro-mediterranea. Comunicazione politica e leadership etica. Il quarto modulo sarà dedicato ad argomentare, negoziare, parlare in pubblico, gestire media e social senza populismo. Un approfondimento specifico riguarderà integrità, prevenzione del conflitto di interessi ed esempio personale, con l’idea della politica come missione di servizio e non come carriera.

I relatori e la dichiarazione del presidente

Interverranno il professor Francesco Petrino, il dottor Roberto Marta, il professor Enzo Correnti e il senatore Domenico Scilipoti Isgrò, presidente di Unione Cristiana. “Formare oggi significa dare al Paese una classe dirigente preparata per le sfide di domani – dichiara il Sen. Scilipoti Isgrò –. In un tempo di crisi di rappresentanza e di semplificazioni, servono uomini e donne che uniscano visione, competenza e senso del dovere. Unione Cristiana vuole essere una palestra di idee, valori e responsabilità. Fondiamo il nostro impegno su Valori, Dignità e Bene Comune, per costruire insieme un futuro migliore”. Il seminario è aperto previa registrazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria di Unione Cristiana.