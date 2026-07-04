UniCal e Cus, svolta per lo sport universitario: nasce la cabina di regia condivisa

L’Università della Calabria e il Cus UniCal inaugurano un nuovo corso per lo sport universitario, fondato su una gestione fortemente condivisa e finalizzato alla realizzazione di attività e programmi di grande valore per l’intera comunità accademica. Questa svolta strategica nasce dall’esigenza di rafforzare il coordinamento tra i due enti, assicurando un costante allineamento tra le politiche di Ateneo e le attività poste in essere dal Centro Universitario Sportivo. Il nuovo modello organizzativo punta a incrementare l’efficacia decisionale e a garantire un presidio sistematico sulle scelte che riguardano il benessere e la partecipazione degli utenti del campus.

Al centro di questa nuova impostazione c’è l’istituzione del Comitato di Indirizzo, un organismo paritetico che opererà come cabina di regia stabile per tutte le declinazioni dello sport universitario, inclusa la gestione delle strutture impiantistiche e la programmazione delle attività.

Il Comitato sarà composto da quattro membri: il Magnifico Rettore e il Delegato per la Socialità nel Campus per la componente universitaria, insieme al Presidente e al Vice Presidente del Cus UniCal. Con riunioni a cadenza mensile, questo organo monitorerà l’attuazione dei protocolli vigenti, promuoverà lo sviluppo congiunto di iniziative strategiche e verificherà il rispetto degli indirizzi espressi dal Senato Accademico, formalizzando poi gli esiti verso i rispettivi organi competenti.

Il rinnovato assetto gestionale introduce importanti novità anche sul fronte della programmazione finanziaria, legando strettamente le risorse economiche alla pianificazione delle attività per l’anno accademico successivo. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Cus approverà il piano delle attività, dopo aver acquisito il parere preventivo del Comitato di Indirizzo. I contributi dell’Ateneo destinati al potenziamento dello sport saranno, quindi, erogati in due fasi, subordinando il saldo all’approvazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte.

Questo percorso di governance integrata mira a generare benefici concreti per gli studenti e per tutto il personale docente e PTA dell’UniCal, con un’attenzione particolare al potenziamento dei programmi di doppia carriera sportivo-accademica e all’inclusione sociale. L’accordo, che consolida i rapporti istituzionali tra l’Ateneo e il Cus UniCal, guidati rispettivamente dal Rettore Gianluigi Greco e dal Presidente Giannantonio Cuomo, si configura come un’evoluzione necessaria per assicurare la massima efficienza, trasparenza e qualità dei servizi offerti nel campus.

“Questa nuova forma di gestione condivisa rappresenta una svolta cruciale che ci permette di allineare costantemente le politiche dell’Ateneo con le azioni concrete sul territorio, mettendo al centro del progetto il benessere degli studenti e di tutto il personale dell’UniCal – ha spiegato il rettore Gianluigi Greco –. Attraverso questo coordinamento strategico, saremo in grado di generare programmi e iniziative di grandissimo valore, capaci di esaltare il merito sportivo, favorire l’inclusione e offrire servizi d’eccellenza alla nostra comunità universitaria”.