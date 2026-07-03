UNARMA Calabria, tour nel Vibonese tra stazioni e reparti: “sempre più colleghi scelgono la nostra presenza concreta”

Prosegue senza soste il tour di UNARMA Calabria nella provincia di Vibo Valentia. Nei giorni scorsi la delegazione composta dal Segretario Generale Regionale Fabio Riccio e dai Consiglieri Regionali Dott. Antonio Cardamone e Dott. Francesco Masotina ha effettuato una serie di visite sindacali sul territorio, incontrando i colleghi delle Stazioni Carabinieri di Mileto, San Costantino Calabro, Fabrizia e Soriano Calabro. Un’attività intensa che si inserisce in un percorso di presenza costante sul territorio vibonese, dove sempre più colleghi stanno scegliendo spontaneamente di aderire a UNARMA. Un dato che, a giudizio della Segreteria Regionale, testimonia l’esigenza di poter contare su un sindacato presente, credibile e concretamente vicino al personale.

“Le adesioni che stiamo registrando nella provincia di Vibo Valentia non sono il risultato di campagne pubblicitarie o iniziative di facciata. Molti colleghi scelgono UNARMA semplicemente perché conoscono il lavoro che svolgiamo quotidianamente o perché ne sentono parlare dai colleghi già iscritti. Questo ci porta a una riflessione: evidentemente esiste una forte richiesta di assistenza, ascolto e tutela sindacale. È proprio per rispondere a questa esigenza che continuiamo a percorrere centinaia di chilometri ogni settimana per essere presenti nei reparti e mantenere un contatto diretto con il personale“, dichiara il Segretario Generale Regionale UNARMA Calabria, Fabio Riccio.

Proprio per dare riscontro a questa crescente presenza sul territorio, la Segreteria Regionale continua a intensificare la propria attività nella provincia di Vibo Valentia, convinta che la tutela sindacale richieda ascolto, disponibilità e confronto diretto con i colleghi nei luoghi in cui quotidianamente prestano servizio.

Per tale ragione, la delegazione ha inoltre reso visita, per un saluto istituzionale e di rispetto, al Comandante del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, il Colonnello Alessio Artioli, con il quale si è svolto un cordiale e costruttivo confronto sull’attività sindacale svolta da UNARMA, sul metodo operativo adottato sul territorio e sulle modalità con cui il sindacato affronta le questioni che interessano il personale.

Nel corso dell’incontro, la delegazione ha illustrato il modello sindacale adottato da UNARMA, fondato sulla presenza costante nei reparti, sull’ascolto dei colleghi e sulla ricerca di soluzioni concrete attraverso un dialogo serio e responsabile con l’Amministrazione.

La visita al 14° Battaglione è coincisa anche con un momento particolarmente significativo per il reparto, ovvero il festeggiamento della meritata promozione del collega Filippo Sgrò, promosso da Brigadiere a Brigadiere Capo.

“Abbiamo avuto modo di apprezzare un clima autenticamente familiare. Vedere un intero reparto partecipare con sincera soddisfazione alla promozione di un collega rappresenta una delle immagini più belle dell’Arma dei Carabinieri. Ringraziamo il Colonnello Artioli e tutto il personale del Battaglione per l’accoglienza ricevuta. In quell’occasione abbiamo respirato un ambiente fatto di rispetto reciproco, senso di appartenenza e genuina vicinanza tra colleghi. È questa l’Arma che ci piace vedere e raccontare: efficiente verso i cittadini, professionale nell’adempimento dei propri compiti e capace di conservare all’interno dei reparti quei valori umani che costituiscono la vera forza dell’Istituzione“, prosegue Riccio.

La visita si è conclusa in un clima di grande cordialità e collaborazione, confermando l’importanza del dialogo istituzionale e del confronto costruttivo tra le diverse componenti dell’Amministrazione e le rappresentanze sindacali.

“Il nostro tour non si fermerà qui. Nelle prossime settimane continueremo a visitare stazioni e reparti della provincia di Vibo Valentia, perché riteniamo fondamentale mantenere un contatto diretto con il personale e conoscere da vicino le diverse realtà operative del territorio. Essere presenti significa ascoltare, comprendere e intervenire quando necessario. Questo è il modo in cui intendiamo il sindacato e questo è il metodo che continueremo a seguire, con serietà, equilibrio e spirito di servizio“, conclude Riccio.