Una poltrona per dialisi sarà donata al GOM di Reggio Calabria: a Gioia Tauro la solidarietà di “Io Dono” | INTERVISTA

Una serata all’insegna della solidarietà, della musica e della condivisione ha animato Gioia Tauro in occasione della quarta edizione di “Io Dono”, la cena di beneficenza promossa dalle Lady Chef. L’evento, svoltosi nella serata di lunedì 27 luglio, ha richiamato numerosi partecipanti e ha trasformato un momento conviviale in un’occasione concreta di sostegno alla sanità del territorio. A guidare la manifestazione è stata la giornalista e conduttrice Dominga Pizzi, che ha accompagnato il pubblico durante i diversi momenti della serata. Il risultato più importante raggiunto dalla quarta edizione di “Io Dono” riguarda l’acquisto di una poltrona per dialisi, resa possibile grazie ai fondi raccolti durante l’iniziativa.

L’attrezzatura sarà donata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, offrendo così un contributo concreto all’assistenza dei pazienti che devono sottoporsi ai trattamenti dialitici. La manifestazione ha quindi superato la dimensione dello spettacolo e della convivialità, traducendo la generosità dei partecipanti in un aiuto tangibile per l’intera comunità.

Musica e artisti sul palco di Gioia Tauro

Ad arricchire la cena benefica è stato un programma musicale che ha visto la partecipazione gratuita di diversi artisti. Sul palco si sono alternati Mimmo Cavallaro, Turi Rugolo e Aurelio Mandica, regalando al pubblico momenti di intrattenimento e coinvolgimento. Spazio anche alle giovanissime sorelle Maria Chiara e Celeste Puntorieri, protagoniste della manifestazione insieme agli altri ospiti. La presenza degli artisti ha contribuito a rendere ancora più partecipata una serata costruita attorno ai valori della vicinanza, del volontariato e dell’impegno verso chi affronta situazioni di fragilità.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

All’iniziativa ha preso parte anche l’amministrazione comunale di Gioia Tauro, guidata dalla sindaca Simona Scarcella. Una presenza che ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni locali a un progetto capace di coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti della ristorazione e protagonisti del mondo dello spettacolo. La quarta edizione di “Io Dono” si è conclusa con un risultato concreto e con la conferma della capacità del territorio di unirsi attorno a obiettivi di forte valore sociale. La donazione della poltrona per dialisi al GOM rappresenta il segno più evidente di una solidarietà che, attraverso la partecipazione collettiva, diventa un servizio reale per i pazienti e per le loro famiglie.

Il video dell’evento è di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.