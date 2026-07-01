“Una marcia in più per Palermo”, Cateno De Luca presenta il progetto per il futuro della città: “vogliamo costruire una proposta credibile”

Palermo non ha bisogno di slogan, ma di un modello amministrativo capace di trasformare le idee in risultati. È questo il messaggio lanciato oggi da Cateno De Luca nel corso della conferenza stampa svoltasi nella Sala Gialla “Piersanti Mattarella” dell’Assemblea Regionale Siciliana, dove è stato presentato il progetto “Una marcia in più per Palermo”, il percorso politico e amministrativo con cui Sud Chiama Nord apre una nuova fase nel capoluogo siciliano. L’iniziativa segna l’avvio di un confronto aperto con la città, ponendo al centro un metodo di governo fondato sulla buona amministrazione, sulla responsabilità e sulla capacità di realizzare programmi concreti.

De Luca: “per troppo tempo Palermo è stata raccontata come una città destinata ad accontentarsi”

“Per troppo tempo Palermo è stata raccontata come una città destinata ad accontentarsi. Noi pensiamo esattamente il contrario. Palermo può tornare ad essere protagonista se viene amministrata con competenza, coraggio e una visione strategica. Non siamo qui per fare l’ennesima operazione elettorale, ma per mettere a disposizione un metodo amministrativo che abbiamo costruito in oltre vent’anni di esperienza sul campo. Chi amministra deve avere la capacità di decidere, individuare le soluzioni, programmare gli interventi, realizzarli e verificarne i risultati. È questa la differenza tra chi vive di politica e chi, invece, amministra davvero”, dichiara Cateno De Luca.

Illustrati i dieci punti che costituiscono l’ossatura del progetto per Palermo

Nel corso della conferenza sono stati illustrati i dieci punti che costituiscono l’ossatura del progetto per Palermo: il risanamento economico-finanziario del Comune, la riorganizzazione della macchina amministrativa, il miglioramento dei servizi ai cittadini, il rafforzamento della sicurezza urbana, il decentramento amministrativo attraverso le municipalità, un piano strategico pubblico-privato per gli investimenti e la rigenerazione urbana, la valorizzazione delle periferie, il riconoscimento del ruolo di Palermo come capitale del Mediterraneo, la ridefinizione dell’area metropolitana e un’azione decisa contro le “mafie di palazzo” e ogni forma di illegalità.

Presentata la road map che accompagnerà il progetto “Una marcia in più per Palermo”

Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata la road map che accompagnerà il progetto “Una marcia in più per Palermo” nei prossimi mesi. Un calendario di conferenze tematiche in programma il 22 e 29 luglio, il 5 agosto, il 2, 9, 16, 23 e 30 settembre, con l’obiettivo di approfondire, insieme a cittadini, professionisti, amministratori e rappresentanti del mondo produttivo, le principali sfide che attendono il capoluogo siciliano. Il percorso si concluderà il 4 ottobre, data in cui Sud Chiama Nord presenterà ufficialmente il proprio candidato a sindaco di Palermo.

“Questa non è una candidatura, ma l’avvio di un percorso. Vogliamo costruire insieme ai palermitani una proposta credibile, fondata sulle competenze, sulla trasparenza e sulla buona amministrazione. Palermo ha tutte le potenzialità per tornare ad essere il motore della Sicilia, ma servono metodo, organizzazione e la capacità di assumersi responsabilità. Da oggi inizia un cammino che coinvolgerà la città e che culminerà il 4 ottobre con la presentazione del nostro candidato sindaco, frutto di un progetto costruito con chi vuole davvero cambiare Palermo”, conclude Cateno De Luca.