Un ponte tra Reggio Calabria e Catania, Domotek all’evento Enerklima: il futuro dell’energia tra fotovoltaico, BESS ed e-mobility

L’attenzione di Domotek Reggio Calabria verso l’aggiornamento professionale, la formazione e le nuove tecnologie applicate all’energia green si traduce anche nella partecipazione a iniziative specialistiche organizzate fuori dai confini regionali. È in questa prospettiva che l’azienda reggina ha preso parte, il 21 luglio 2026, alla “Innovation, Storage e Mobility Night: shaping the future of energy”, ospitata a Catania presso l’headquarter di Enerklima, partner di Domotek Reggio Calabria. La trasferta fuori regione conferma la volontà della realtà reggina di conoscere da vicino le più recenti evoluzioni del settore energetico, confrontarsi con aziende e professionisti altamente qualificati e approfondire soluzioni destinate a incidere sul futuro della produzione, dell’accumulo e della gestione dell’energia.

A Catania un nuovo hub energetico integrato

Nel cuore dell’Etna Valley, l’evento ha accompagnato l’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico realizzato presso la sede di Enerklima e di una delle prime stazioni di ricarica Huawei EV Charger installate in Italia. Durante l’iniziativa è stato presentato un hub energetico di nuova generazione, concepito come un’infrastruttura integrata capace di combinare produzione da fonti rinnovabili, accumulo dell’energia e mobilità elettrica. L’ecosistema comprende un sistema di accumulo Huawei Digital Power, con tecnologia C&I BESS e inverter Grid Forming, una stazione per la mobilità elettrica dotata di due soluzioni di ricarica Fast e Ultra Fast e un impianto fotovoltaico realizzato con moduli 3SUN.

Alle ore 16 si è tenuto un workshop tecnico dedicato alle soluzioni Huawei, seguito dall’inaugurazione ufficiale dell’infrastruttura, dagli interventi dei partner e da un momento di networking.

Al confronto hanno partecipato importanti player del settore, tra cui Huawei e 3SUN, che hanno analizzato la situazione attuale del mercato energetico e le principali sfide da affrontare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e transizione ecologica.

Al centro del dibattito anche le problematiche collegate allo scenario geopolitico internazionale, che rende sempre più strategica la capacità dei territori di produrre energia da fonti rinnovabili, conservarla e gestirla in maniera efficiente.

In questo contesto, il ruolo dell’elettrico nella mobilità, dei sistemi di accumulo e degli impianti di generazione diventa fondamentale. Produzione da fonti rinnovabili, accumulo, gestione intelligente dell’energia, infrastrutture di ricarica e protezione delle reti rappresentano passaggi determinanti per rendere le comunità e le economie più sicure, autonome e competitive.

Formazione e nuove competenze per far crescere il territorio

La partecipazione di Domotek Reggio Calabria alla Innovation, Storage e Mobility Night assume un valore che va oltre la presentazione delle singole tecnologie. Eventi di questo tipo permettono infatti di mettere in relazione imprese, tecnici, produttori e professionisti, favorendo uno scambio diretto di conoscenze ed esperienze.

Il confronto con operatori qualificati consente di comprendere le esigenze reali del mercato, conoscere le tecnologie più avanzate e approfondire le soluzioni che possono essere applicate anche nei contesti locali.

Attraverso questi incontri si scambiano competenze, si cresce professionalmente e si costruisce un bagaglio di novità ed esperienza che può essere trasferito nei progetti futuri. Un patrimonio di conoscenze utile non soltanto alla crescita delle aziende, ma anche allo sviluppo del territorio e alla diffusione di una nuova cultura dell’energia.

Per Domotek Reggio Calabria, investire nella formazione e partecipare a eventi di rilievo nazionale significa prepararsi alle trasformazioni in corso e contribuire a portare anche in Calabria soluzioni innovative nel campo del fotovoltaico, dell’accumulo energetico, della mobilità elettrica e della gestione intelligente delle reti.

La transizione energetica richiede infatti tecnologie avanzate, ma soprattutto competenze, collaborazione e capacità di visione. Elementi che incontri come quello organizzato da Enerklima contribuiscono a rafforzare, creando nuove opportunità per le imprese e per le comunità.

Giovanni Tomasello: “l’impegno di Domotek per le realtà del territorio: migliorare la produzione e ottimizzare la competitività”

Giovanni Tomasello, direttore operativo di Domotek, ha dichiarato a StrettoWeb: “Domotek ha scelto di essere presente per confrontarsi con tutti gli addetti ai lavori e coinvolgere direttamente questi player sui progetti che l’azienda sta già finalizzando e sulle strategie per consentire un’adeguata informazione sulle effettive opportunità che il mercato e le agevolazioni statali attive concedono per inserire le proprie realtà aziendali fattivamente nella transizione energetica utile a renderle più competitive e meno vulnerabili alle alterazioni attuali legate alla crisi energetica degli ultimi mesi.

Gli obiettivi imposti dalla comunità europea in materia di mix energetico e di fonti rinnovabili impongono che entro il 2030 si dovrà raggiungere il doppio della cifra attualmente installata in Italia che è di 40 gigawatt, per questo saranno messe in campo azioni di agevolazioni tali da rendere sempre più vantaggioso produrre e auto consumare energia pulita. Un dato molto importante che ho notato dai grafici esposti durante le varie presentazione è che la regione Calabria è ancora tra le ultime regioni dove imprese e industrie sfruttano le agevolazioni attive come ZES, Piano Transizione 5.0, Nuovo Iper ammortamento 2026 e bandi regionali.

Domotek si impegnerà a mettere a disposizione di queste realtà un team di esperti che non solo consentirà di progettare soluzioni precise e sicure ma soluzioni per poter accedere e sfruttare tutti gli incentivi che permetteranno alle aziende di migliorare i processi produttivi, proteggendo la propria operatività e ottimizzando la competitività sui mercati. Il futuro energetico sta cambiando e Domotek accompagnerà le nostre comunità verso un benessere e un’autonomia strategica che renderanno le nostre economie più sicure e innovative”.