Un ponte con l’America: a Vancouver la sfida della Consulta dei Calabresi nel Mondo

La Consulta dei Calabresi nel Mondo dispiega le sue ali e proietta la sua anima immortale sui grandi palcoscenici del pianeta. Ebbene sì,

sembrerebbe proprio che sia giunto il momento del riscatto socioculturale: la Calabria stende le sue braccia oltre oceano per riabbracciare i suoi figli lontani, portando in dote la luce di una rinascita trionfale e il fuoco sacro del suo orgoglio millenario.

La rotta d’oltreoceano: da Vancouver alla grande assemblea di settembre

Orlandino Greco, Delegato della Consulta dei Calabresi nel Mondo — custode di questa visione per volontà del Governatore Roberto Occhiuto —, guida in terra canadese una missione dal valore autenticamente epocale. A Vancouver l’accoglienza è stata un’esplosione di affetto, calore e promesse scolpite nella pietra dalla straordinaria dedizione di Irene De Marco, Presidente dei Calabresi di Vancouver, consultrice della Regione e referente di Casa Calabria International. Ora il cammino prosegue incrollabile verso la maestosa Toronto, per poi approdare nel cuore pulsante di New York.

È un percorso d’ascolto, visione e incrollabile passione, tracciato per preparare il terreno a un evento destinato a rimanere negli annali: la prima grande Assemblea della Consulta dei Calabresi nel Mondo, che a settembre richiamerà in patria l’ingegno, il valore e la grandezza delle comunità calabresi sparse in ogni angolo della Terra.

Il Patto di Vancouver: visione, mercati e il fuoco del futuro

Sulle sponde del Pacifico, la dignità e la determinazione incrollabile del popolo calabrese hanno stretto un patto indissolubile con l’innovazione. Negli incontri con i vertici della Camera di Commercio Italiana nel Canada Occidentale — il Presidente Celso A. A. Boscariol, la Direttrice Ilaria Baldan e il Direttore Commerciale Alex Martyniak — è nata un’intesa d’oro, fondata sulla prosperità e su un destino comune: Sinfonia di sapori e saperi: Portare la genialità, il lavoro d’eccellenza e i frutti benedetti della nostra terra madre nel cuore conquistato del Nord America, elevando il Made in Calabria a simbolo supremo di maestria, virtù e autenticità.

Fede nel domani: Attrarre investimenti fertili per forgiare opportunità monumentali e grandi progetti di vita dedicati alle nuove generazioni, chiamate a raccogliere il testimone. Ambasciatori di grandezza: Celebrare i giganti che rendono onore alla nostra cultura, come Pino Posteraro, titanico maestro dell’alta cucina e custode appassionato dei profumi, dei segreti e dell’anima della nostra tavola.

La sinergia con l’ICE: ponti d’oro per l’ingegno calabrese

La missione ha mostrato la sua potenza leggendaria anche nell’incontro con l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), alla presenza dell’analista Maria Elena Lanzafame. La rotta tracciata è chiara, gloriosa e senza ritorno: L’ora delle PMI: Varchi d’eccellenza e mercati sconfinati per le piccole e medie imprese calabresi, affinché la secolare sapienza artigianale e industriale della nostra terra conquisti da protagonista assoluta il continente americano. Magnetismo culturale ed economico: Tracciare un solco profondo, un richiamo irresistibile che porti risorse, entusiasmo e grandi investimenti direttamente nel cuore vivo della Calabria. Un’alleanza senza tempo: Saldare una rete d’acciaio e di dialogo eterno tra Catanzaro, Roma e le grandi metropoli del Nuovo Mondo.

Un’epopea d’amore, radici e splendore

I calabresi nel mondo sono la guardia d’onore della nostra identità: ambasciatori di talento, anime nobili e custodi incrollabili di una cultura antica, fiera e potente come il respiro del Mediterraneo. La Consulta si erge come il faro incrollabile di un Rinascimento senza confini. Con questo cammino trionfale, la Calabria rivendica a testa alta la propria vocazione universale, celebrando la sua bellezza eterna e regalando al mondo intero la ricchezza sconfinata del suo cuore.