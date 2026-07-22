Un percorso pedonale dentro l’area del Porto: la proposta di un cittadino di Reggio Calabria

“Con la presente si propone la realizzazione di un varco pedonale transennato e ben delimitato, della larghezza di circa 2 metri, all’interno dell’area portuale, lungo il lato del muro della tangenziale. Un percorso di questo tipo permetterebbe il transito in piena sicurezza di pedoni, ciclisti e di coloro che praticano attività sportiva, come la corsa, separando in modo chiaro i flussi pedonali dal traffico veicolare”. È questa la proposta avanzata da un cittadino di Reggio Calabria in merito alla proposta di realizzazione di un percorso pedonale dentro l’area portuale di Reggio.

“Si tratta di un intervento semplice, dai costi contenuti e facilmente realizzabile, che migliorerebbe sensibilmente la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità dell’area portuale per cittadini e visitatori.

Confidando nella sensibilità dell’Amministrazione verso un’esigenza concreta e condivisa, si auspica che questa proposta venga presa in considerazione e valutata positivamente. A volte è sufficiente applicare il buon senso per ottenere risultati importanti a beneficio dell’intera comunità” aggiunge il cittadino.