Un miliardo di euro per gli ospedali calabresi, l’orgoglio di Occhiuto: “risultato frutto di passaggi che spesso non si vedono”

“Per arrivare a un risultato ci sono tanti passaggi che spesso non si vedono. Oggi quell’impegno vale 1 miliardo di euro in più per gli ospedali della Calabria. I nuovi ospedali di Vibo e della Piana si stanno già realizzando con altre risorse. Per Reggio Calabria, invece, le risorse INAIL sono già state stanziate e sono adeguate al progetto, che è stato consegnato all’Istituto”. Così, sui social, il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto aggiunge nuovi dettagli in merito al miliardo di euro in più per gli ospedali della Regione, notizia lanciata questa mattina.

Questi i dettagli.