Ufficiale il nuovo allenatore del Crotone: gli ‘squali’ ripartono da Leandro Greco

Il Crotone ha sciolto le riserve su chi sarà il nuovo allenatore della stagione 2026-2027: la scelta dei calabresi è ricaduta su Leandro Greco. Ex centrocampista della Roma, ha giocato tanti anni tra Serie A, Serie B e in Grecia con l’Olympiakos con cui è diventato campione nazionale. Nella nota ufficiale del club si legge: “il Football Club Crotone è lieto di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Leandro Greco. Nato a Roma il 19 luglio 1986, Greco ha alle spalle un’importante carriera da centrocampista tra Serie A, Serie B e campionato ellenico, dove con l’Olympiakos ha conquistato scudetto e coppa nazionale.

Conclusa l’esperienza da calciatore, ha intrapreso il percorso da allenatore maturando esperienze sulle panchine di Südtirol, Olbia, Frosinone Primavera, Frosinone Prima Squadra e Aurora Pro Patria. Il nuovo tecnico rossoblù, che sarà presentato alla stampa la prossima settimana, ha firmato questa mattina un contratto fino al 30 giugno 2027. A mister Greco il benvenuto da parte di tutto il mondo rossoblù!“.