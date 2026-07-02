Ucraina sotto attacco nella notte, bilancio drammatico: è l’attacco russo più duro mai lanciato contro Kiev

Il numero è drammaticamente destinato a salire: si parla, fin qui, di 13 morti e oltre 30 feriti. E sono solo le stime iniziali. Si tratta del bilancio dell’attacco notturno di Mosca su Kiev. Operazioni di soccorso in atto in diverse zone della città, fra le quali un edificio residenziale a più piani, parzialmente crollato. Durante l’offensiva, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi di massa con droni in diverse regioni del paese. L’attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un pronto soccorso, un hotel nel centro della città e incendiato un palazzo a più piani.

Alle 7 ora locale, si contavano danni e distruzioni in oltre 30 quartieri dell’area di Kiev. “Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini“, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev.

L’attacco notturno sferrato dalla Russia contro Kiev è stato il più massiccio mai lanciato da Mosca contro la capitale ucraina dall’inizio dell’invasione, oltre quattro anni fa. Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. “Domani, 3 luglio, sarà dichiarata giornata di lutto a Kiev in memoria delle vittime del più massiccio attacco del nemico contro la capitale“, ha scritto Klitschko su Telegram.