Uccise 2 rapinatori dopo una rapina nella sua gioielleria: Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi

Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi. Diventa definitiva la condanna del gioielliere di Grinzane Cavour che nell’aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La decisione è arrivata dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Assiste d’Appello di Torino. In primo grado il gioielliere era stato condannato dal tribunale di Asti a 17 anni.

Roggero dovrà anche corrispondere un risarcimento danni alle famiglie delle vittime pari a 780.000 euro, 300.000 dei quali già versati vendendo alcuni immobili.

Mario Roggero “non attenderà di essere tradotto in carcere ma si costituirà lui stesso oggi“: a confermarlo all’Adnkronos il professor Sergio Novani che coordina il collegio difensivo come analista processuale insieme al legale Stefano Marcolini.

Salvini chiede la grazia per Roggero

Attraverso un video social, Salvini ha chiesto la grazia per Roggero: “io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero. Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. Per la giustizia italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno dei commentatori da tastiera di trovarsi in un contesto drammatico come quello e non auguro a nessuno di poter cercare di capire cosa ti dice la tua mente. Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna. Spero di far arrivare la voce ovunque per chiedere ‘grazia per Roggero’. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, perbene, per un marito, per un padre, per un nonno che a 72 anni non merita sicuramente il carcere“.

Roggero: “sarete la mia voce per legge contro ingiustizie e criminalità”

“E’ finita sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e nove mesi di reclusione come nei giudizi precedenti quindi hanno voluto darmi l’ergastolo”. Mario Roggero affida il suo messaggio ai social appresa la decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali rendendo così definitiva la condanna.

“Ringrazio in quest’occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino sia materialmente che moralmente e adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e contro la criminalità, sempre più dilagante. Quindi, un grande grande abbraccio a tutti voi sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti”, conclude.