Turismo, Scalea si conferma una delle mete più apprezzate in Calabria: “anche tanti stranieri. La stazione ci aiuta” | INTERVISTA

“Possiamo ritenere che le presenze in questo periodo stanno rispettando quelle che erano le previsioni e soprattutto confermano i numeri già dello scorso anno. Indubbiamente Scalea, la Riviera dei Cedri, si sta confermando come una destinazione turistica dove non è solo presente il turismo balneare, ma stiamo registrando la presenza di numerosi turisti stranieri”. Ad affermarlo è Giancarlo Formica, Presidente del Consorzio Ecotur, operatori turistici della Riviera dei Cedri, in un’intervista concessa a Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“Dobbiamo affermare che anche la presenza della stazione ferroviaria di alta velocità ci permette di collegarci con quelli che sono i comuni principali della nazione e di conseguenza ha la possibilità di raggiungerla”. Ottimi numeri e buoni propositi, dunque, ma non è tutto, ancora c’è da lavorare: “c’è tanto da fare, c’è tanto da lavorare, c’è tanto da rimboccarsi le maniche. Dobbiamo dire e affermare che l’amministrazione comunale sta lavorando molto bene, si sta lavorando con un’attività di programmazione e progettazione, quella di creare un piano strategico pluriennale del turismo proprio per andare ad intercettare tutti i mercati che possono rispondere sul nostro territorio”.

Di seguito l’intervista completa.