Turismo a Sellia Marina, imprenditori contenti: “Calabria destinazione turistica non solo nazionale, ma internazionale” | INTERVISTA

“Qui a Sellia Marina va bene, ma credo che vada bene in tutta la Calabria. La Calabria è una destinazione turistica non solo nazionale, ma anche con buoni contatti a livello internazionale. Abbiamo investito tanto come tour operator, come albergatori, ma anche come regione. Tanti anni di iniziative all’estero, fiere, oggi si vedono i frutti”. Ad affermarlo ai microfoni di Graziano Tomarchio, in un servizio per StrettoWeb, è un imprenditore della zona di Sellia Marina.

Di seguito l’intervista completa.