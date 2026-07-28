Trunca, la musica di Oscar Zaccuri ha chiuso i festeggiamenti in onore di Sant’Anna

La musica di Oscar Zaccuri ha accompagnato la conclusione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Trunca, nel territorio di Reggio Calabria. Il concerto del noto cantautore calabrese si è svolto il 26 luglio, al termine dei riti religiosi e della processione, sul palco allestito nella piazza del paese. All’evento era presente anche l’avvocato Eliana Carbone, opinionista culturale per la Regione Calabria, che ha incontrato Zaccuri e dialogato con lui sulla profondità della musica calabrese, considerata espressione delle radici di un popolo e del sentimento di amore verso la propria terra.

Introducendo il confronto, Eliana Carbone ha sottolineato la capacità dell’artista di coinvolgere il pubblico e creare un momento di condivisione durante la festa religiosa. “Oscar Zaccuri è un cantautore che con la sua musica e le sue canzoni crea condivisione ed emozione nella comunità e attraverso le sue note musicali la gente si unisce e si coinvolge nella gioia di una festa bellissima dedicata alla madre della Madonna”.

Zaccuri: “Le tradizioni non devono mai morire”

Oscar Zaccuri è quindi intervenuto richiamando l’importanza dell’umiltà, della vicinanza al pubblico e della tutela delle tradizioni musicali e culturali del territorio calabrese. “Un valore che porto sempre con me, anche nel mio percorso artistico, e che non deve spegnersi mai è l’umiltà e quindi stare sempre in mezzo alla gente e stargli vicino. Io vorrei riuscire a trasmettere con i miei concerti al pubblico la passione per le nostre canzoni e per le tradizioni che non devono mai morire ma essere sempre presenti sul nostro territorio e occorrerebbe e sarebbe molto importante supportare le persone che portano avanti la cultura e i costumi della nostra terra”.

Eliana Carbone ha concluso il dialogo evidenziando come le canzoni di Zaccuri rappresentino identità, sacrificio, tradizione e passione, elementi riconosciuti anche dalla partecipazione del pubblico durante le sue esibizioni. “La musica e le canzoni di Oscar Zaccuri sono identità, tradizione, sacrificio e soprattutto passione e il pubblico lo capisce e lo esterna con una partecipazione attiva e sentita durante le sue esibizioni e per questo non mi stancherò mai di cercare di promuovere il lavoro di questi nostri artisti che è vita per la nostra terra”.