Trump su Meloni: “penso che sia una brava persona, ma ha commesso un errore”

Il Presidente USA Donald Trump interviene sull Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e descrive un rapporto segnato da un giudizio personale positivo, ma anche da una frizione politica. Al centro delle parole del Presidente americano c’è il riferimento al mancato aiuto che, secondo Trump, Meloni avrebbe rifiutato di offrire agli Stati Uniti. La dichiarazione assume rilievo perché arriva direttamente dal Presidente degli Stati Uniti e riguarda il rapporto con la leader del governo italiano dopo l’ultimo affondo di oltrrre 24 ore fa. Trump riconosce a Meloni qualità personali, definendola più volte “una brava persona”, ma allo stesso tempo sostiene che la situazione sia diventata più delicata a causa di una scelta che considera sbagliata.

La dichiarazione di Trump sulla Presidente del Consiglio

Nel passaggio diffuso, Trump si esprime in modo diretto sulla Presidente del Consiglio Meloni, alternando parole di stima personale a una valutazione critica sul piano politico. Il Presidente USA afferma: “penso che sia una brava persona, in realtà, abbiamo passato una buona settimana. Avevamo un brutto rapporto. La situazione è diventata un po’ grave perché si è rifiutata di aiutarci di nuovo. Penso che sia una brava persona, in realtà. Ma penso che abbia commesso un errore”. La frase contiene due elementi centrali. Da una parte, Trump sottolinea di ritenere Meloni “una brava persona” e richiama anche una “buona settimana” trascorsa. Dall’altra, parla di un rapporto che in precedenza definisce “brutto” e di una situazione diventata “un po’ grave” per il rifiuto di aiutare nuovamente gli Stati Uniti.

Il nodo del mancato aiuto agli Stati Uniti

Il punto politicamente più rilevante della dichiarazione è il riferimento al fatto che Giorgia Meloni si sarebbe “rifiutata di aiutarci di nuovo”. Trump non entra, nel testo fornito, in ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche dell’aiuto richiesto, ma lega chiaramente questo passaggio al peggioramento della situazione nei rapporti con la premier italiana. La formulazione scelta dal Presidente USA indica una valutazione negativa della condotta politica della Presidente del Consiglio. Pur evitando un attacco personale, Trump attribuisce alla decisione di Meloni un peso nelle relazioni bilaterali, definendola un errore.