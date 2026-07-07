Tropea, Teatro d’aMare: gli appuntamenti dal 9 al 12 luglio | FOTO

Dopo una ouverture di successo, iniziata al Castello Galluppi di Caria di Drapia con il workshop La danza come relazione sociale e proseguita a Palazzo Santa Chiara tra teatro autobiografico, confronto sull’inclusione, conferenza-spettacolo, proiezioni e la mostra Appartenente di Alice Goulart, con il salotto urbano che ha iniziato a misurarsi con il passo più intenso della stagione turistica, la rotta indicata da Teatro d’aMare – la cura nella scena contemporanea è strepitosamente vincente. E da giovedì 9 a domenica 12 luglio la kermesse entra nella sua parte più immersiva, portando tra Palazzo Santa Chiara, il Giardino del Museo Diocesano, Piazza Cannone e il Castello Galluppi danza, musica, teatro nel paesaggio, dibattiti e workshop.

Promosso da LaboArt e dall’Amministrazione Comunale, con il sostegno della Chiesa Valdese, il patrocinio dei comuni di Parghelia e Drapia e finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso pubblico Sostegno e Promozione turistica culturale, con fondi POC Calabria, azione 6.8.3, il Festival conferma la capacità della destinazione di proporre contenuti culturali non ordinari, rivolti ad un pubblico alla ricerca di esperienze autentiche, inclusive e capaci di lasciare traccia.

Macrì: “eventi così qualificano la destinazione”

“Teatro d’aMare – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – appartiene a quella categoria di eventi che aiutano il salotto del borgo ad essere riconosciuto non soltanto per la sua bellezza immediata, ma per la qualità delle esperienze che è in grado di ospitare e proporre. È una manifestazione che parla a target sensibili, curiosi, selezionati; ad un pubblico che attraversa i luoghi non per consumarli, ma per ascoltarli“.

Giovedì 9: danza, musica e teatro nel paesaggio

Giovedì 9 luglio, alle 21, a Palazzo Santa Chiara, spazio alla danza con Caduta la neve _da Sarah Moon, progetto e performance di Alessandra Cristiani, con musica e suono di Gianluca Misiti. Un lavoro che indaga la soglia tra corpo, immagine e percezione, trasformando la scena in spazio fragile, visionario e immersivo. Alle 22.30, nel Giardino del Museo Diocesano, sarà la volta di Glomarì – Strumenti dell’indugio Live, con Glomarì e Remo De Vico: un paesaggio sonoro in continua trasformazione, tra elettronica, voce, atmosfere evocative e scrittura musicale essenziale. Alle 23.30, con partenza da Piazza Cannone, Just Walking di e con Michele Losi porterà il pubblico dentro una passeggiata performativa con cuffie, trasformando il camminare in esperienza artistica e collettiva, tra corpo, paesaggio e comunità.

Venerdì 10: la cura del desiderio

Venerdì 10 luglio, alle 17.30, nel Giardino del Museo Diocesano, si terrà La cura del desiderio, dibattito moderato da Ester Tatangelo, Michele Losi e Ippolito Chiarello. L’incontro, tappa del progetto Nutrimenti del Tavolo delle Idee di C.Re.S.Co., affronterà il tema dell’emotività, dell’affettività e della sessualità delle persone con disabilità, riconoscendo il desiderio come dimensione essenziale della persona, spazio di libertà, cura e autodeterminazione.

Dal 10 al 12 luglio: Animale di schiena

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, dalle 10.30 alle ore 15.30, al Castello Galluppi di Caria di Drapia, è in programma il workshop Animale di schiena, a cura di Alessandra Cristiani. Il percorso attraverserà pratiche performative della danza butō, del teatro fisico e fondamenti dell’euritmia esoterica, per risvegliare il corpo, attivarne l’intelligenza intuitiva e scovarne l’anima animale.

Posti limitati, prenotazione necessaria

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. I biglietti per teatro e danza hanno un costo di 10 euro, ridotto 7 euro; per la musica 6 euro, ridotto 4 euro. I workshop sono gratuiti, con tesseramento LaboArt richiesto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 340 382 9030 e 348 114 9953, scrivere a teatrodamaretropea@gmail.com o acquistare in prevendita su Eventbrite.