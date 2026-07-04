Tropea, ordinanze contro malamovida e degrado: “servono controlli e una strategia concreta”

Le recenti ordinanze emanate dall’Amministrazione comunale di Tropea in materia di decoro urbano e contrasto alla malamovida impongono una riflessione seria e responsabile. A riguardo interviene il gruppo consiliare Insieme per Tropea, Giuseppe Rodolico, Francesca Romeo, Carmine Sicari, Antonio Tropeano: “Non abbiamo mai ritenuto che fare opposizione significhi contestare ogni scelta dell’Amministrazione. Quando un provvedimento va nell’interesse della città è doveroso riconoscerlo. È condivisibile chiedere rispetto per Tropea ed è giusto vietare di circolare nel centro storico a torso nudo, in costume da bagno o a piedi scalzi, così come è corretto contrastare anche il commercio abusivo, l’abusivismo nei servizi, l’accattonaggio e promuovere una maggiore cura degli immobili privati”.

Per il gruppo di opposizione, il decoro urbano rappresenta un valore imprescindibile

Per il gruppo di opposizione, il decoro urbano rappresenta un valore imprescindibile per una città che vive di turismo e che ha il dovere di tutelare il proprio patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Tuttavia, le ordinanze da sole non bastano: le regole hanno senso solo se vengono applicate con continuità, imparzialità e senza eccezioni. “I tropeani chiedono controlli efficaci, una presenza costante sul territorio e interventi che non siano limitati esclusivamente alla stagione estiva – prosegue Insieme per Tropea –. I gravi episodi verificatisi nella notte tra sabato e domenica, riconducibili al fenomeno della cosiddetta malamovida, dimostrano come il problema non possa essere affrontato soltanto con i divieti, ma richieda una strategia complessiva fatta di prevenzione, controllo e coordinamento tra tutte le istituzioni competenti. Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento e un sincero apprezzamento alle Forze dell’Ordine e, in particolare, all’Arma dei Carabinieri, per il tempestivo e professionale intervento che ha consentito di gestire i tafferugli verificatisi durante la notte. A loro va il riconoscimento dell’intera comunità tropeana per il lavoro quotidiano svolto a tutela della sicurezza pubblica. La sicurezza dei cittadini, dei residenti, degli operatori economici e dei tanti turisti che scelgono la nostra meravigliosa città deve rappresentare una priorità assoluta. È necessario rafforzare la prevenzione, intensificare i controlli e garantire una presenza costante sul territorio, affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi.”

Ad ogni modo, il gruppo di opposizione conferma la piena disponibilità a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza, il rispetto delle regole e la vivibilità della città. “Quando le decisioni sono nell’interesse della comunità non esistono maggioranza o opposizione: esiste soltanto il dovere di lavorare per il bene della città. Allo stesso tempo continueremo a svolgere con serietà e senso delle istituzioni il nostro ruolo di opposizione, vigilando attentamente sull’operato dell’Amministrazione comunale e avanzando proposte concrete ogniqualvolta sarà necessario. Il confronto istituzionale, quando è leale e costruttivo, rappresenta un valore fondamentale per il buon governo della città.”

Tropea merita un’Amministrazione capace non solo di emanare ordinanze, ma di programmare, prevenire e governare i fenomeni che incidono sulla qualità della vita dei cittadini durante tutto l’anno. È altresì indispensabile tutelare l’immagine di Tropea, costruita negli anni grazie alla sua straordinaria capacità attrattiva e al lavoro quotidiano di imprenditori, operatori turistici e cittadini. Episodi di degrado, incuria o disordine urbano rischiano di compromettere la reputazione della città, con inevitabili ripercussioni sull’intero tessuto economico locale. Per il gruppo Insieme per Tropea, i tanti operosi albergatori, i qualificati ristoratori, gli operatori commerciali e tutte le attività produttive hanno diritto a operare in un contesto decoroso, sicuro e ben organizzato, perché dalla qualità dell’accoglienza dipendono il futuro del turismo, la crescita economica e le opportunità di sviluppo della comunità tropeana. “Per questo è fondamentale che tutte le istituzioni locali intervengano con continuità e lungimiranza, affinché situazioni di disagio o condizioni di incuria non diventino un freno alla competitività di Tropea e al progresso della città. Questo – conclude la nota del gruppo consiliare di minoranza – continuerà ad essere il nostro impegno: sostenere ciò che è giusto, denunciare ciò che non funziona e lavorare quotidianamente con responsabilità, trasparenza e spirito di servizio nell’esclusivo interesse della comunità tropeana”.