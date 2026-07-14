Tropea in Musica, 2 serate dedicate al canto lirico all’auditorium di Santa Chiara | INFO

L’expérience Tropea continua ad arricchirsi di proposte culturali capaci di accompagnare la stagione turistica con linguaggi eleganti, universali e identitari. Giovedì 16 e sabato 18 luglio, alle ore 22, l’Auditorium Santa Chiara ospiterà due nuovi appuntamenti della 31esima Stagione Concertistica 2026 promossa dall’Associazione Tropea Musica. “Dopo le prime due tappe d’apertura – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì invitando cittadini e ospiti a fruire delle esperienze proposte nel programma degli eventi patrocinati dall’Amministrazione comunale – l’Auditorium Santa Chiara si conferma uno dei luoghi nei quali Tropea trasforma il proprio patrimonio architettonico in salotto di spirito, contribuendo a rafforzare la dimensione culturale, immersiva e multisensoriale della destinazione esperienziale Tropea“.

Giovedì 16 Incanto Lirico tra dramma, seduzione e sorrisi

Il prossimo appuntamento, in programma giovedì, sarà dedicato a Incanto lirico: tra Dramma, Seduzione e Sorrisi, con il soprano Elena Memoli, il baritono Luca Bruno e la pianista Stefania De Santi. Il programma attraverserà alcune tra le pagine più celebri del repertorio operistico, da Giuseppe Verdi a Wolfgang Amadeus Mozart, passando per Franz Lehár e Emmerich Kálmán, con arie e duetti tratti da opere e operette amatissime come Il Trovatore, Don Giovanni, La Traviata, La vedova allegra e Il paese del sorriso.

Sabato 18 La Traviata in forma di concerto

Sabato 18 luglio sarà invece la volta di La Traviata: l’Opera in forma di concerto, appuntamento in memoria di Antonio Mamone, con il soprano Samantha Sapienza, il tenore Raffaele Tassone e la pianista Stefania De Santi. La serata proporrà un percorso interamente dedicato al capolavoro verdiano, con preludi, arie e duetti tra i più riconoscibili e intensi dell’opera, da Libiamo ne’ lieti calici a Un dì felice eterea, fino alle pagine finali di una delle storie musicali più amate al mondo.

I ticket per l’ingresso ai concerti del costo di 10 euro sono già in prevendita. Per informazioni è possibile contattare i numeri 349.3548213 e 333.8952553.