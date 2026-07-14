Tropea in Musica, 2 serate dedicate al canto lirico all’auditorium di Santa Chiara | INFO

Il sindaco Macrì sottolinea come la 31ª stagione concertistica impreziosisca l'offerta del borgo di Tropea

Tropea Stagione Concertistica

L’expérience Tropea continua ad arricchirsi di proposte culturali capaci di accompagnare la stagione turistica con linguaggi eleganti, universali e identitari. Giovedì 16 e sabato 18 luglio, alle ore 22, l’Auditorium Santa Chiara ospiterà due nuovi appuntamenti della 31esima Stagione Concertistica 2026 promossa dall’Associazione Tropea Musica. “Dopo le prime due tappe d’apertura – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì invitando cittadini e ospiti a fruire delle esperienze proposte nel programma degli eventi patrocinati dall’Amministrazione comunale – l’Auditorium Santa Chiara si conferma uno dei luoghi nei quali Tropea trasforma il proprio patrimonio architettonico in salotto di spirito, contribuendo a rafforzare la dimensione culturale, immersiva e multisensoriale della destinazione esperienziale Tropea“.

Giovedì 16 Incanto Lirico tra dramma, seduzione e sorrisi

Il prossimo appuntamento, in programma giovedì, sarà dedicato a Incanto lirico: tra Dramma, Seduzione e Sorrisi, con il soprano Elena Memoli, il baritono Luca Bruno e la pianista Stefania De Santi. Il programma attraverserà alcune tra le pagine più celebri del repertorio operistico, da Giuseppe Verdi a Wolfgang Amadeus Mozart, passando per Franz Lehár e Emmerich Kálmán, con arie e duetti tratti da opere e operette amatissime come Il Trovatore, Don Giovanni, La Traviata, La vedova allegra e Il paese del sorriso.

Sabato 18 La Traviata in forma di concerto

Sabato 18 luglio sarà invece la volta di La Traviata: l’Opera in forma di concerto, appuntamento in memoria di Antonio Mamone, con il soprano Samantha Sapienza, il tenore Raffaele Tassone e la pianista Stefania De Santi. La serata proporrà un percorso interamente dedicato al capolavoro verdiano, con preludi, arie e duetti tra i più riconoscibili e intensi dell’opera, da Libiamo ne’ lieti calici a Un dì felice eterea, fino alle pagine finali di una delle storie musicali più amate al mondo.

I ticket per l’ingresso ai concerti del costo di 10 euro sono già in prevendita. Per informazioni è possibile contattare i numeri 349.3548213 e 333.8952553.

Tropea Stagione Concertistica

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