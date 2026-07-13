Tropea, il sindaco ringrazia le Forze dell’Ordine: “rispetto delle regole senza penalizzare movida”

“Ritengo doveroso, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità tropeana, esprimere il più sincero e sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo sul nostro territorio“. È quanto dichiara il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, nel commentare il significativo miglioramento registrato nelle ultime due settimane sul fronte della sicurezza e del contrasto ai fenomeni riconducibili alla cosiddetta mala movida. L’intensificazione dei controlli e la costante presenza sul territorio di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale stanno producendo risultati concreti e percepibili. Oggi Tropea è una città più ordinata, più sicura e più vivibile. Questo è un dato oggettivo che i cittadini, gli operatori economici e gli stessi visitatori stanno iniziando ad apprezzare.

Il primo cittadino rivolge un particolare ringraziamento al Questore di Vibo Valentia, Dott. Rolfo Ruperti e al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Antonio Parrillo.

“Desidero esprimere loro una gratitudine particolare per la sensibilità istituzionale dimostrata e per avermi dato la possibilità di rappresentare direttamente le preoccupazioni della comunità tropeana. Ho trovato interlocutori attenti, disponibili e pienamente consapevoli della necessità di garantire, soprattutto durante il periodo estivo, elevati standard di sicurezza in una città che rappresenta una delle principali destinazioni turistiche della Calabria“.

Per Macrì, i primi risultati confermano la bontà del percorso intrapreso. “La strada è quella giusta. La linea del rigore paga. Il rispetto delle regole non mortifica il turismo, ma lo qualifica. Non penalizza il divertimento, ma lo rende sano, sicuro e compatibile con il diritto dei residenti al riposo e con le aspettative dei tantissimi turisti che scelgono Tropea per la sua bellezza e per la qualità della vita che offre“.

“Il nostro obiettivo – prosegue il Sindaco – non è reprimere il divertimento, ma isolare quella ristrettissima minoranza che, con comportamenti violenti, incivili o irresponsabili, rischia di compromettere il lavoro della stragrande maggioranza dei giovani e degli operatori economici che rispettano le regole“.

Macrì conclude rinnovando il proprio sostegno alle Forze dell’Ordine. “A tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale va il grazie dell’intera città. Il loro lavoro quotidiano rappresenta un presidio indispensabile di legalità e sicurezza. Da parte dell’Amministrazione comunale continuerà ad esserci la massima collaborazione, nella consapevolezza che solo attraverso una sinergia tra istituzioni è possibile tutelare il decoro, la serenità e il futuro di Tropea“.