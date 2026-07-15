Tropea, il 22 luglio Armonie Magna Graecia con Ivo Bartoli | INFO

L’esperienza Tropea continua ad arricchirsi del linguaggio alto della musica classica. Il prossimo mercoledì 22 luglio, alle ore 22, Palazzo Santa Chiara tornerà a trasformarsi in salotto di spirito per ospitare la nuova tappa della 29esima stagione di Armonie della Magna Graecia, diretta dal Maestro Emilio Aversano, proporrà un nuovo appuntamento di particolare prestigio con il pianista Sandro Ivo Bartoli e il concerto Franz Liszt metà tzigano e metà frate francescano.

Macrì: “queste proposte rafforzano la qualità della destinazione”

“Continuare ad ospitare interpreti e programmi musicali di questo livello – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – significa riconoscere alla bellezza dell’arte una funzione essenziale nella costruzione dell’esperienza Tropea. La musica classica, quando incontra luoghi carichi di storia e suggestione come Palazzo Santa Chiara, non aggiunge soltanto un evento al calendario, ma restituisce profondità, emozione e qualità al modo in cui la Città viene vissuta, attraversata e ricordata“.

Liszt tra misticismo, virtuosismo e anima popolare

Il concerto di mercoledì 22 sarà dedicato a Franz Liszt, figura monumentale del pianismo europeo, raccontato nella sua doppia anima: quella visionaria, spirituale e francescana e quella più impetuosa, popolare, tzigana. Il programma proporrà pagine di grande suggestione, dal San Francesco: Preludio per il Cantico del Sol alle Deux légendes, con San Francesco d’Assisi predica agli uccelli e San Francesco di Paola cammina sulle acque, fino ai Cinque canti popolari ungheresi e alle Rapsodie ungheresi.

Martedì 28 luglio il quartetto d’archi Magna Graecia

Il percorso musicale di Armonie della Magna Graecia proseguirà martedì 28 luglio, sempre alle ore 22, a Palazzo Santa Chiara, con il Quartetto d’archi Magna Graecia, composto da Manuel Arlia, Teresa Giordano, Giuliana Cammariere e Francesco Valenzisi, insieme al pianista Emilio Aversano. In programma musiche di Haydn e Dvořák.

L’ingresso agli appuntamenti è di 10 euro, ridotto 5 euro. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 327 214 9677.