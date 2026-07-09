Tropea fa il boom su Idealista, il sindaco: “destinazione esperienziale, case di lusso e vip”

“È ormai innegabile come stia cambiando la percezione nazionale ed internazionale di Tropea: sempre più destinazione esperienziale. Si susseguono, soprattutto su prestigiose ed autorevoli riviste di settore, le descrizioni e la promozione spontanea della magia del nostro centro storico, la sua atmosfera autentica, il suo essere una finestra inimitabile sulla Costa degli Dei e la nostra capacità di considerare l’ospite un cittadino temporaneo. È una constatazione che non solo ci piace, ci esorta a proseguire in questa direzione, di selezione dei target e di innalzamento complessivo degli standard della nostra proposta turistica su 12 mesi”.

Commenta con queste parole il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì l’attenzione a Tropea, tra le ultimissime in ordine di tempo, di piattaforme come Idealista, uno dei principali portali immobiliari in Italia e in Europa e sempre più esperienza editoriale, informativa e di opinione. “Quello che stiamo vivendo ed alimentando e che vogliamo far letteralmente esplodere – aggiunge il Primo Cittadino – è un circolo virtuoso: la selezione dei target di qualità che anima le nostre politiche interne ed internazionali induce ad essere selezionati da riviste di settore, media ed in generale da stakeholders di altrettanta qualità“.

Macrì: “stiamo affrontando e risolvendo criticità”

“Non nascondo – prosegue – che vi sono ancora aspetti amministrativi che non funzionano come vorremmo e che, purtroppo, stiamo registrando alcune criticità. A ciò si aggiunge il fatto che ci siamo insediati nel pieno della stagione turistica, che a Tropea, come è noto, inizia ben prima dell’estate. Per questo motivo stiamo operando su tutti i fronti, con il massimo impegno, gestendo al tempo stesso le urgenze e la normale attività di governo. Sin dai primi giorni del nostro insediamento – continua il Sindaco – abbiamo riscontrato la necessità di intervenire su numerosi ambiti organizzativi e gestionali che, nel tempo, avevano determinato un rallentamento dell’efficienza della macchina comunale. Si tratta di criticità che si sono progressivamente accumulate e che oggi incidono, in alcuni casi, sulla qualità dei servizi resi ai cittadini e sull’accoglienza che vogliamo garantire ai nostri ospiti.

Il lavoro che ci attende è impegnativo, ma abbiamo avviato una ricognizione puntuale di tutte le problematiche, stabilendo le priorità e intervenendo con tempestività. Posso assicurare – conclude Macrì – che l’Amministrazione è pienamente concentrata nel ripristinare standard di efficienza adeguati alle aspettative della comunità e al ruolo che Tropea merita e vuole interpretare. Stiamo affrontando con determinazione ogni situazione, sia nell’ordinario che nello straordinario, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una macchina amministrativa sempre più efficiente e una città all’altezza della sua reputazione“.

Tropea fra i “15 borghi italiani da vedere prima dell’assalto della folla” segnalati da Idealista

Estate 2026: i 15 borghi italiani da vedere prima dell’assalto della folla. Quindici borghi da scoprire adesso: mare, laghi e montagna per un’estate più lenta e senza ressa. È, questo, il titolo dell’articolo su Tropea inserita nella lista del prestigioso portale, che ne sintetizza spirito e contenuti invitando il lettore alla scoperta e all’esperienza. “Anche se – ironizza il Sindaco – noi non ci faremo assalire dalle folle. Il nostro obiettivo resta: equilibrio, tra crescita turistica sostenibile e qualità della vita dei residenti“.

“Incastonata sulla Costa degli Dei, Tropea unisce – si legge su Idealista – un centro storico sospeso su scogliere e un mare trasparente che invita a fare il bagno. Dalle terrazze panoramiche si inseguono tramonti intensi, mentre un edificio religioso isolato domina lo sperone roccioso davanti alla città. Le prime spiagge – continua la finestra – si raggiungono a piedi dal borgo, tra scale e scorci scenografici. Pochi chilometri più a sud, il profilo di Capo Vaticano regala uno dei belvedere costieri più potenti del Tirreno“.

Case di lusso in Calabria, Tropea tra i Comuni più gettonati

Tropea è una delle località più note del Tirreno calabrese: vanta un centro storico scavato nella roccia, spiagge da cartolina e il santuario di Santa Maria dell’Isola. È, questa, la descrizione destinata a quanti sono interessati ad acquistare case di lusso in Calabria che presenta differenze marcate tra le cinque province. Vibo Valentia — che include Tropea e la Costa degli Dei — guida nettamente la classifica regionale, mentre Reggio Calabria resta la più economica.

I vip che hanno scelto la Calabria per le vacanze

Negli ultimi anni molti personaggi VIP – viene documentato ancora su Idealista – hanno fatto della Calabria la propria meta estiva. Per esempio, a giugno 2026 la popstar Dua Lipa e il marito, l’attore Callum Turner, hanno scelto proprio Tropea per una tappa del loro viaggio di nozze. Tuttavia, la Costa degli Dei, fra Tropea e Pizzo, è da anni punto di approdo per molti personaggi famosi. Il leader dei Litfiba, Piero Pelù, ha scelto Badolato come meta per le vacanze. Negli anni le spiagge calabresi hanno accolto poi una lunga lista di volti noti: da Gianni Morandi a cantanti come Arisa.