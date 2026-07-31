Tropea, conferenza stampa sulle novità relative a campo sportivo e ascensore per il mare | INFO

Nuovo campo sportivo in località Barricello/Campo di Sotto e ascensore per il mare tra Piazza Cannone e Piazza dell’Isola, confermata la conferenza stampa per le ore 10,30 di domani, sabato 1 agosto, a Palazzo Santa Chiara. Insieme al Primo Cittadino Giovanni Macrì, interverrà anche l’On. Giuseppe Mangialavori, presidente della V Commissione parlamentare Bilancio.
Oggetto dell’incontro con gli operatori dell’informazione, al quale parteciperà anche l’ingegnere e geologo Aldo Battaglia, il punto sui due principali interventi collegati al CIS Calabria – Svelare la Bellezza; sullo stato reale delle procedure, sulle criticità emerse e sulle prospettive che l’Amministrazione intende portare avanti.