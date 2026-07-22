Tropea celebra Giuseppe Fiamingo, riconosciuto tra i migliori docenti al mondo. Il Sindaco: “dalla nostra città una lezione di merito e fiducia”

Il prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto dal professore Giuseppe Fiamingo diventa motivo di orgoglio per l’intera comunità di Tropea. Il docente di matematica e fisica dell’Istituto d’Istruzione Superiore Galluppi è stato indicato tra i migliori insegnanti al mondo nell’ambito dei riconoscimenti dedicati all’educazione e all’innovazione didattica. A esprimere il proprio apprezzamento e quello dell’intera città è il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che sottolinea come il risultato raggiunto dal docente vada oltre il valore personale e scolastico, contribuendo a rafforzare l’immagine della destinazione attraverso la qualità delle persone e delle competenze presenti sul territorio.

“Una destinazione cresce davvero quando riesce ad aggiungere alla propria riconoscibilità anche il valore delle persone, delle competenze e delle energie migliori che la abitano. Per questo il prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto dal professore Giuseppe Fiamingo, docente di matematica e fisica dell’Istituto d’Istruzione Superiore Galluppi di Tropea, non si esaurisce solo nel recinto di una bella notizia per la scuola, ma diventa un motivo di orgoglio per tutta la Città”.

Finalista del Global Teacher Prize e delle World Education Medals

Fiamingo è stato selezionato tra i finalisti del Global Teacher Prize, premio promosso dalla Varkey Foundation in collaborazione con GEMS Education e UNESCO. Il docente è stato inoltre raccontato come finalista delle World Education Medals 2025 nella categoria Educators. Secondo il primo cittadino, il riconoscimento non riguarda soltanto il percorso di un singolo professionista, ma valorizza l’intera comunità scolastica, gli studenti, le famiglie e il ruolo educativo dell’Istituto Galluppi.

“Quando da Tropea arriva una storia capace di competere su scala internazionale – sottolinea il Primo Cittadino – dobbiamo essere tutti consapevoli che non si sta parlando soltanto del successo di un singolo professionista. Si sta parlando di una comunità scolastica, di studenti, di famiglie, di un presidio educativo che dimostra come anche da una città del Sud possano partire esperienze di qualità, innovazione e visione.