Tropea, Armonie della Magna Graecia apre agosto con Liliana Parisi e le Note di Belcanto

Tre nuovi appuntamenti musicali animeranno Palazzo Santa Chiara tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, proseguendo il programma della 29ª stagione di Armonie della Magna Graecia, diretta dal maestro Emilio Aversano. Questa sera, martedì 28 luglio, sarà protagonista il Quartetto d’archi Magna Graecia, mentre domenica 2 agosto si esibirà la pianista Liliana Parisi e giovedì 6 agosto arriverà il concerto “Note di Belcanto” con il soprano Francesca Chiappetta e lo stesso Aversano al pianoforte.

La rassegna riparte dopo la standing ovation tributata dal numeroso pubblico internazionale al pianista Sandro Ivo Bartoli, protagonista mercoledì 22 luglio di un raffinato e coinvolgente programma monografico dedicato a Franz Liszt. La musica continua così a rappresentare una delle chiavi attraverso le quali Tropea rafforza la propria riconoscibilità, affiancando alla bellezza dei luoghi una proposta culturale sensibile, colta e internazionale.

Macrì: “la musica restituisce profondità ai luoghi”

Il sindaco Giovanni Macrì sottolinea il valore di una programmazione capace di mettere in relazione la qualità artistica, la suggestione di Palazzo Santa Chiara e il racconto complessivo della città. “Quando una proposta artistica riesce ad unire qualità degli interpreti, bellezza dei programmi e suggestione dei luoghi – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – si rafforza l’esperienza complessiva della Città. Palazzo Santa Chiara, in questa prospettiva, continua ad essere uno spazio nel quale la musica restituisce profondità, emozione e memoria al modo in cui Tropea viene vissuta e raccontata”.

L’ultimo appuntamento di luglio è in programma questa sera, martedì 28, alle ore 22. Sul palco di Palazzo Santa Chiara salirà il Quartetto d’archi Magna Graecia, composto da Manuel Arlia, Teresa Giordano, Giuliana Cammariere e Francesco Valenzisi. Il concerto proporrà un percorso classico-romantico di forte impatto emotivo: nella prima parte sarà eseguito il celebre Kaiserquartett di Joseph Haydn, mentre nella seconda parte sarà la volta del Quintetto op. 81 di Antonín Dvořák, con il maestro Emilio Aversano al pianoforte.

Liliana Parisi tra Debussy e Ravel

Il programma di agosto si aprirà domenica 2 agosto, alle ore 22, con il concerto della pianista Liliana Parisi. La serata sarà dedicata ad alcune delle pagine più significative del repertorio pianistico francese, con musiche di Claude Debussy e Maurice Ravel. Saranno eseguiti Pour le Piano, articolato in Preludio, Sarabanda e Toccata, e Miroirs, capolavoro raveliano caratterizzato da luce, riflessi e da una scrittura sonora particolarmente raffinata.

Giovedì 6 agosto, sempre alle ore 22, Palazzo Santa Chiara ospiterà “Note di Belcanto”, con il soprano Francesca Chiappetta e il pianista Emilio Aversano. Il programma intreccerà celebri pagine di Giacomo Puccini, Frédéric Chopin e Francesco Paolo Tosti con alcune arie classiche napoletane, da Passione a Core ’ngrato, da Reginella a Torna a Surriento. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro, con ridotto a 5 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327/214 9677.