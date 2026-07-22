Tropea applaude il Maestro Andrea Giuffredi: grande successo per il concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Tropea | FOTO

Un successo che va ben oltre le aspettative, con l’Auditorium Santa Chiara di Tropea che ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico, in occasione del concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Tropea, impreziosito dalla presenza del Maestro Andrea Giuffredi, tra i più autorevoli trombettisti del panorama concertistico internazionale. Un evento che ha conquistato unanimi consensi di pubblico e di critica, nonostante la concomitanza con la finale dei Campionati del Mondo di calcio, dimostrando come la qualità artistica sappia ancora richiamare un pubblico numeroso e attento.

La serata ha avuto nel Maestro Andrea Giuffredi il suo indiscusso protagonista. Con una tecnica straordinaria, un suono raffinato e una presenza scenica coinvolgente, il celebre trombettista ha offerto interpretazioni di altissimo livello, ricevendo applausi a scena aperta e confermando il prestigio di una carriera che lo vede protagonista nei più importanti teatri e festival internazionali.

A dirigere il concerto è stato il Maestro Vincenzo Laganà, che con gesto elegante e sicuro ha saputo valorizzare ogni sfumatura del programma, creando un perfetto equilibrio tra orchestra e solista.

La sua direzione ha evidenziato la crescita artistica dell’ensemble tropeano, oggi riconosciuto come una delle realtà più qualificate del panorama orchestrale calabrese.

L’Orchestra di Fiati Città di Tropea ha risposto con una prova di grande maturità musicale, distinguendosi per compattezza, precisione esecutiva e intensità espressiva.

Un’esibizione che conferma il percorso di costante crescita della formazione e l’impegno profuso nella promozione della cultura musicale sul territorio.

L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Tropea, ha rappresentato uno dei momenti culturali più significativi dell’estate tropeana, confermando il valore della sinergia tra istituzioni e associazioni nella realizzazione di eventi di elevato profilo artistico, capaci di arricchire l’offerta culturale della città e di attrarre appassionati e visitatori.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Associazione “Orchestra di Fiati Città di Tropea”, Giuseppe Maria Romano, che ha evidenziato come la collaborazione con il Maestro Giuffredi rappresenti un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’Associazione in questi anni e un ulteriore impulso verso nuovi e prestigiosi traguardi.

Con questo concerto, Tropea conferma la propria vocazione a ospitare eventi culturali di alto livello, nei quali l’eccellenza artistica incontra la partecipazione del pubblico, trasformando una serata di musica in un autentico successo per l’intera comunità.