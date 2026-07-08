Tropea al 3° posto nelle classifiche di Booking, Macrì: “da Occhiuto investimento senza precedenti”

Il terzo posto conquistato da Tropea nella classifica delle destinazioni più cercate dagli italiani per soggiorni in coppia ed il suo collocarsi nella top ten di quelle più cercate dagli italiani per soggiorni in gruppo, dati emersi dalle ricerche elaborate da Booking.com sulle intenzioni di viaggio, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 maggio per soggiorni previsti tra il 1° e il 31 agosto 2026, confermano l’appeal verso la Calabria certificato dagli ultimissimi dati diffusi dal Viminale in base ai quali la nostra regione, con un + 10,54%, è la regione che registra il maggiore incremento degli arrivi turistici complessivi ed anche la prima per crescita dei visitatori stranieri, che aumentano del 23,19%.

“Siamo soddisfatti per Tropea – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – per la quale si conferma un trend che è coerente anche con i nostri dati raccolti per il mese di giugno ed allo stesso tempo siamo contenti che questa crescita esponenziale e con numeri senza precedenti stia interessando la regione nel suo complesso, percepita sempre di più come destinazione inedita ed interessante per i viaggiatori internazionali.

Su scala regionale – continua il Primo Cittadino – si iniziano a raccogliere sicuramente i primi risultati delle precise strategie di posizionamento interazionale, su tutte l’investimento senza precedenti su voli ed aeroporti, messe utilmente in campo dal Presidente Roberto Occhiuto, al quale vanno i miei complimenti per essere tra i presidenti di regione più graditi in Italia, secondo Il Sole 24 Ore. Si respira oggettivamente un’aria nuova, vi sono numeri inoppugnabili e ci sono prospettive importanti di crescita che – conclude Macrì – dovranno essere accompagnate e guidate, a tutti i livelli, dall’ambizione triplice ad innalzare la qualità della proposta e dell’offerta, a diversificare i target ed a destagionalizzare la capacità di attrazione e di accoglienza.

Mare sì, certo, ma anche cibo buono, arte e cultura: ecco perché l’Italia è la meta più amata dell’estate. L’Italia si conferma la destinazione più amata dell’estate 2026 dai turisti di tutto il mondo. “Ed a renderla unica – scrive il TgCom24 che approfondisce sulle classifiche di Booking.com che ha analizzato le preferenze delle destinazioni scelte non solo per il mare – è sempre quel mix tra patrimonio artistico e culturale, qualità della cucina, città d’arte e spiagge da cartolina che continuano ad attirare milioni di visitatori. E nella classifica delle destinazioni più desiderate Tropea figura con Vieste, San Teodoro, Porto Cesareo e Gallipoli“.