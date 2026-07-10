Tropea, a Palazzo S. Chiara la 29ª stagione di Armonie della Magna Graecia con il Trio Poseidon | INFO

L’esperienza Tropea continua ad arricchirsi del linguaggio e delle emozioni della musica di qualità. Domani, sabato 11 luglio, alle ore 22, a Palazzo Santa Chiara, la 29esima stagione di Armonie della Magna Graecia, diretta dal Maestro Emilio Aversano, proporrà un nuovo appuntamento di particolare pregio con il Trio Posèidon, composto dal soprano Rossella Costa, dal clarinettista Giovanni Agnes e dalla pianista Ida Visconti.

“Continuare ad ospitare proposte musicali di questo livello – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – significa continuare a rafforzare la narrazione di una Tropea anche d’estate, vuole e sa offrire esperienze culturali, immersive e multisensoriali. Palazzo Santa Chiara, in questa visione, non è una semplice cornice, ma uno degli spazi nei quali la Città riesce a trasformare il proprio patrimonio architettonico in salotto di spirito“.

Da Spohr a Mozart e Schubert, programma raffinato

Il concerto di sabato 11 proporrà un programma particolarmente raffinato, con l’esecuzione dei celebri Deutsche Lieder di Luis Spohr, eccelso virtuoso del clarinetto e acclamato compositore romantico. La serata sarà impreziosita anche dalla musica di due straordinari autori austriaci: il genio salisburghese Wolfgang Amadeus Mozart e quello viennese Franz Schubert.

Mercoledì 15 luglio la musica americana degli anni 20

Il percorso musicale di Armonie della Magna Graecia proseguirà mercoledì 15 luglio, sempre alle ore 22, a Palazzo Santa Chiara, con il pianista Lucio Grimaldi e il concerto La musica americana negli anni Venti, dedicato alle musiche di Scott Joplin e George Gershwin, tra ragtime, atmosfere urbane e suggestioni sonore del Novecento americano. L’ingresso per gli appuntamenti è di 10 euro, ridotto 5 euro. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 327 214 9677.