Trionfo di Forza Italia al Consiglio Metropolitano, Maiolino: “radicamento sui territori e grande lavoro di Cannizzaro”

Forza Italia ottiene sette dei dieci consiglieri eletti nella maggioranza di centrodestra al termine delle consultazioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. A commentare l’esito del voto a Palazzo Alvaro è il segretario cittadino di Forza Italia Città Metropolitana, Antonino Maiolino. “Il risultato emerso dalle urne per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria certifica un trionfo netto, confermato dai numeri: dei dieci consiglieri di maggioranza eletti nel centrodestra, ben sette appartengono a Forza Italia. Un dato politico fortissimo, che attesta il radicamento, la credibilità e la forza della nostra proposta politica in tutta l’area metropolitana”.

Secondo Maiolino, il dato elettorale rappresenta il risultato di un percorso politico costruito attraverso il confronto con i cittadini e con gli amministratori locali dei diversi territori della Città Metropolitana. Il segretario cittadino di Forza Italia individua nel sindaco Francesco Cannizzaro la figura centrale di questo percorso, sottolineandone la capacità di aggregazione e la visione strategica. “Un risultato che è frutto dell’ottimo lavoro di squadra, guidata con straordinaria competenza e con una visione strategica dal nostro Sindaco Francesco Cannizzaro: la sua visione unita alla capacità fuori dal comune di aggregare e di interpretare le reali istanze della comunità ha permesso in questi anni di costruire un radicamento profondo e capillare sui territori, trasformando l’ascolto quotidiano dei cittadini e degli amministratori locali in una concreta e vincente azione politica per tutta l’area metropolitana”.

Per Maiolino, l’elezione del nuovo Consiglio apre una nuova fase politica e amministrativa per l’Ente metropolitano. Il progetto indicato da Forza Italia punta a coinvolgere l’intero territorio, valorizzandone i comuni, le comunità e le risorse. “Il progetto politico che il nostro sindaco vuole realizzare guarda con decisione all’intera area metropolitana, superando definitivamente una visione reggio-centrica per dare vita a una strategia di ampio respiro, pensata per valorizzare ogni singolo comune, ogni cittadino e ogni risorsa del nostro straordinario territorio metropolitano”.