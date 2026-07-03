Treni, Reggio-Roma e Reggio-Lamezia: nuovi collegamenti e cambio di orari per alcune corse. Tutte le INFO

Dal 6 luglio al 31 agosto 2026 cambiano gli orari di alcune corse ferroviarie che interessano la Calabria, con variazioni sulle tratte tra Roma Termini, Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme Centrale. Le modifiche riguardano in particolare gli Intercity 551 e 556, mentre vengono istituiti due nuovi collegamenti, gli IC 95418 e IC 95423, sulla relazione tra Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme Centrale via Catanzaro Lido.

Per il treno IC 551, in partenza da Roma Termini alle 09:26 e diretto a Reggio Calabria Centrale, con arrivo previsto alle 18:46, dal 6 luglio al 31 agosto 2026 viene modificato l’orario in alcune fermate intermedie. Il treno osserverà i seguenti orari: Scalea 14:22/23, Paola 14:59/15:02, Amantea 15:16/18, Lamezia Terme Centrale 15:37/47. Restano invariati gli altri orari e le altre fermate.

Variazioni anche per l’IC 556, in servizio da Reggio Calabria Centrale a Roma Termini, con arrivo previsto nella Capitale alle 17:34. Dal 6 luglio al 31 agosto 2026 il treno anticipa la partenza da Reggio Calabria Centrale alle ore 09:20. In tabella la corsa è indicata con partenza alle 10:00, ma il provvedimento specifica l’anticipo alle 09:20. Modificati anche gli orari di alcune fermate: Villa San Giovanni 09:35/37, Gioia Tauro 10:05/11, Rosarno 10:20/22, Vibo Pizzo 10:40/42, Lamezia Terme Centrale 11:01/41. Anche in questo caso restano invariati gli altri orari e le altre fermate.

Nuovo Intercity da Reggio Calabria a Lamezia via Catanzaro Lido

Tra le novità previste dal 6 luglio al 31 agosto 2026 c’è l’istituzione del nuovo treno IC 95418, in partenza da Reggio Calabria Centrale alle 07:25 e diretto a Lamezia Terme Centrale, con arrivo alle 11:17, via Catanzaro Lido. Il nuovo Intercity fermerà a Melito Porto Salvo 07:46/48, Brancaleone 08:22/23, Locri 09:07/08, Gioiosa Jonica 09:15/16, Roccella Jonica 09:21/23, Monasterace Stilo 09:35/36, Soverato 10:06/07 e Catanzaro Lido 10:20/30.

Viene istituito anche il nuovo IC 95423, in partenza da Lamezia Terme Centrale alle 15:50 e diretto a Reggio Calabria Centrale, con arrivo alle 19:17, sempre via Catanzaro Lido. Le fermate riportate nella grafica sono: Catanzaro Lido 16:25/35, Soverato 16:47/48, Monasterace Stilo 17:17/18, Roccella Jonica 17:30/31, Gioiosa Jonica 17:41/42, Locri 17:49/50, Brancaleone 18:24/25 e Melito Porto Salvo 18:44/48.