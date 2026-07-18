“Trekking in Amicizia”, l’attività del Comitato Giovani Saline tra condivisione e riscoperta

“Ieri, 17/07, il Comitato Giovani Saline ha promosso il “Trekking in Amicizia” lungo il percorso che conduce alle Grotte della Lamia, nel territorio di Fossato Jonico. Un’iniziativa che si è trasformata in una preziosa occasione di incontro, condivisione e riscoperta di un angolo del nostro territorio che merita di essere conosciuto e valorizzato. A partecipare sono state persone di tutte le età, unite dal desiderio di trascorrere qualche ora all’aria aperta, immersi nella natura, tra sentieri, panorami suggestivi e momenti di convivialità. L’entusiasmo dei presenti ha confermato quanto interesse e curiosità ci siano verso un’area del territorio grecanico dal grande fascino“. È quanto dichiarato dal Comitato Giovani Saline in una nota stampa.

“Come Comitato Giovani Saline, crediamo che la valorizzazione del territorio passi anche attraverso esperienze concrete, capaci di favorire benessere, socialità e senso di comunità. La riuscita dell’iniziativa è stata possibile grazie alla partecipazione e alla collaborazione di tutti i presenti, che hanno contribuito a rendere questa prima esperienza ancora più significativa.

Un ringraziamento speciale va a Caterina e Danilo, che ci hanno accompagnato in questa prima avventura, e a Sofia Filardi, membro del Comitato, che ha arricchito il percorso con racconti su miti, leggende e storia, rendendo il trekking ancora più coinvolgente e suggestivo.

“Nessuna cosa si può amare se prima non la si conosce” (Leonardo da Vinci). Per noi, esplorare significa conoscere; conoscere significa amare; amare significa agire. Come Comitato Giovani, crediamo che il “fare” per il nostro paese debba nascere proprio dallo stupore di scoprirlo davvero.

Noi, organizzatrici Kandida Zampaglione, Benedetta Romeo, Fortunata Tripodi e Stevania Iervolino, esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto e rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere nuove attività dedicate alla comunità, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e offrire occasioni di aggregazione aperte a tutti“, ha concluso il Comitato Giovani Saline.