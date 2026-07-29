“Traversata dello Stretto, una classica da leggenda”, oggi la presentazione del libro a Villa San Giovanni

Il giornalista e scrittore Paolo Messina firma il primo libro in grado di raccontare gli oltre settant’anni di storia della grande classica del nuoto di fondo. “Traversata dello Stretto, una classica da leggenda” è l’opera pubblicata da Laruffa Editore, che sarà presentata questa sera alle 21:30 in Piazza delle Repubbliche Marinare a Villa San Giovanni. Dalla sua creazione nel 1954 fino all’odierno scenario da gara internazionale, si accendono i riflettori su una competizione unica nel suo genere, capace di unire le due sponde dello Stretto.

IL LIBRO – La Traversata come non è mai stata raccontata, attraverso una narrazione avvincente che ripercorre le origini, i momenti chiave e le sfide organizzative che hanno reso la gara di nuoto un evento di rilevanza nazionale e internazionale. Il libro si snoda tra aneddoti, episodi unici e imprese di nuotatori leggendari come Giacomo Loffredo, Gianni Paliaga, Fabio Picchi e i fratelli Sanzullo. Ampio spazio anche a cenni storici del peculiare territorio dello Stretto, ai protagonisti dietro le quinte come barcaioli, pionieri dell’organizzazione e tutti coloro che hanno contribuito a mantenere viva la competizione.

Si celebra il valore sportivo, culturale e sociale della Traversata, evidenziando la portata internazionale dell’evento. Un omaggio alla passione, alla resilienza e al senso d’appartenenza che hanno permesso alla grande classica del nuoto di fondo di diventare un simbolo di eccellenza e un patrimonio unico per il mondo sportivo e non solo. La prefazione del libro è stata affidata a Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni e per anni al seguito della gara in qualità di giornalista.

L’AUTORE – Classe ‘98, Paolo Messina ha iniziato la sua avventura da addetto stampa della Traversata dello Stretto nel 2018 a vent’anni, esattamente da quando si è iscritto all’albo dei giornalisti. Nato a Reggio Calabria e fiero cittadino di Villa San Giovanni, nell’ultimo decennio ha collaborato con svariate testate giornalistiche di carta stampata, radio, televisione e online, occupandosi principalmente di sport ma trattando anche temi di cronaca, politica e folklore. Ad inizio 2026 pubblica il suo primo libro, un romanzo autobiografico dal titolo “Cancro tra gol e fede (Leonida Edizioni)”. Attualmente segue anche le vicende sportive della Reggina per RC Sport.

LA PRESENTAZIONE – Il libro “Traversata dello Stretto, una classica da leggenda” sarà presentato in un appuntamento dedicato all’interno della settimana che porta alla 62esima edizione della grande classica. Proprio lo scenario della zona d’arrivo, farà da teatro naturale all’evento moderato dalla presidente del Consiglio del Comune di Villa Caterina Trecroci nell’ambito del Correnti Festival d’Arte e Cultura. A dialogare con l’autore saranno: il Sindaco di Villa Giusy Caminiti, il vice presidente del Centro Nuoto Villa Bruno Pecora ed Enzo Acri primo storico organizzatore della Traversata. Presente anche Carlo Arnese e Nicoletta Marra con la sua Eclipsè due come voi.

Il libro sarà disponibile per l’acquisto alla presentazione stessa e presso la zona d’arrivo della gara all’interno dell’area dedicata all’Avis il prossimo 2 agosto. Il ricavato della vendita diretta di ogni copia andrà devoluto in beneficenza ad associazioni che si occupano di ricerca contro il cancro e supporto ai pazienti oncologici.