Trapani, detenuto evade durante il trasferimento in ospedale: scattano le ricerche delle forze dell’ordine

Un detenuto della casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani è evaso nella mattinata di oggi durante il trasferimento all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove era stato accompagnato per sottoporsi ad alcuni accertamenti sanitari. La fuga è avvenuta nell’area del pronto soccorso dell’ospedale di Trapani, durante una fase particolarmente delicata del trasferimento. L’allarme è scattato immediatamente e sono state avviate le ricerche per rintracciare l’uomo.

Evasione dal carcere di Trapani durante il trasferimento sanitario

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il detenuto, di nazionalità italiana e ospite del reparto Adriatico del carcere Pietro Cerulli, sarebbe riuscito a sottrarsi alla sorveglianza nel momento dell’arrivo dell’ambulanza presso la struttura ospedaliera. L’uomo avrebbe approfittato di un momento favorevole per allontanarsi dall’area del pronto soccorso del Sant’Antonio Abate, facendo perdere le proprie tracce. La dinamica precisa dell’evasione è ancora in fase di ricostruzione da parte degli investigatori, che stanno verificando ogni dettaglio delle procedure adottate durante il trasferimento.

Ricerche in corso a Trapani: mobilitate le forze dell’ordine

Dopo la segnalazione della fuga è scattato immediatamente il piano di ricerca del detenuto evaso. La Polizia Penitenziaria ha avviato le operazioni con il supporto delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Alle attività di ricerca partecipano anche agenti richiamati in servizio per rafforzare il dispositivo e consentire un intervento più rapido. L’obiettivo è individuare il detenuto nel più breve tempo possibile e riportare la situazione sotto controllo.

Indagini sulla fuga dal detenuto del Pietro Cerulli

L’episodio ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza durante i trasferimenti sanitari dei detenuti, una fase che richiede particolari misure di controllo e coordinamento tra istituti penitenziari, personale di vigilanza e strutture sanitarie. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo né sulle modalità con cui sia riuscito ad allontanarsi dall’area ospedaliera. Le ricerche proseguono mentre gli organi competenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto questa mattina a Trapani.