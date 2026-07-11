Tragico incidente a Messina nella notte, uomo di 49 anni muore sul viale Gazzi

Messina: un uomo di 49 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale sul viale Gazzi, avvenuto all’altezza dell’ingresso del Policlinico

Incidente moto notte
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un uomo di 49 anni è morto nella notte in un grave incidente stradale sul viale Gazzi, a Messina, avvenuto all’altezza dell’ingresso del Policlinico. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, il quarantanovenne sarebbe stato investito da una moto. L’impatto è stato particolarmente violento e non avrebbe lasciato scampo all’uomo, che è morto praticamente sul colpo.  Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

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