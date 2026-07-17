Tragedia per il c.t. dell’Under 21 Silvio Baldini: morta la figlia di 30 anni

Una tragedia ha scosso il c.t. dell’Under 21 Silvio Baldini, che di recente ha traghettato anche la Nazionale maggiore nelle due sfide post mancata qualificazione al Mondiale. E’ morta la figlia Valentina, di 30 anni, da sempre fonte d’ispirazione per l’allenatore. La donna era affetta, sin dalla nascita, da una grave forma di tetraparesi spastica. Unanime, ovviamente, il cordoglio del mondo del calcio, soprattutto dalle società in cui Baldini ha allenato, e non sono poche.

Tra queste, il Palermo, dove il tecnico ha conquistato la promozione in Serie B qualche anno fa: “Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina Baldini, figlia dell’ex allenatore rosanero Silvio. Valentina è stata per la sua famiglia una straordinaria fonte di ispirazione, capace di trasmettere ogni giorno una profonda lezione di amore incondizionato e forza. Un bagaglio di valori che il tecnico ha spesso condiviso con i calciatori e con il Club rosanero, che per questo si stringe ancora più forte al dolore dei familiari”.

Anche per il Catania un messaggio di cordoglio: “Ciao Valentina. Condividiamo il dolore di Silvio Baldini e della famiglia per la scomparsa di Valentina, adorata figlia del commissario tecnico della Nazionale. A Silvio, un fortissimo abbraccio”.

Questo il messaggio del Cosenza: “Il Cosenza Calcio apprende con immenso dolore la notizia della prematura scomparsa di Valentina Baldini, figlia del tecnico Silvio Baldini. Valentina si è spenta a soli 30 anni dopo una vita segnata da una grave disabilità affrontata con coraggio e serenità. La società rossoblù si stringe con affetto e vicinanza a mister Silvio Baldini e a tutta la sua famiglia in questo momento di immenso dolore. In segno di rispetto, il Cosenza Calcio porge le più sentite condoglianze alla famiglia Baldini. La squadra e l’intero ambiente rossoblù sono vicini all’allenatore in queste ore drammatiche”.