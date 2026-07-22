Tragedia in Sicilia, vigile del fuoco muore per un malore mentre combatte un vasto incendio

Un vigile del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta è morto dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo. La tragedia si è verificata in contrada Mimiani, dove le squadre stavano lavorando per fronteggiare un rogo che ha raggiunto le vicinanze di alcune abitazioni. Durante lo stesso intervento, anche un secondo vigile del fuoco è stato colto da malore. Il collega è stato assistito dal personale medico del 118 e successivamente trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La gravità dell’incendio ha reso necessaria anche l’evacuazione di diverse famiglie, dopo che le fiamme hanno lambito alcune case presenti nell’area interessata dal rogo.

Un secondo pompiere colto da malore

Nel corso delle stesse operazioni, anche un altro vigile del fuoco ha accusato un malore. Il collega è stato soccorso sul posto dal personale del 118, intervenuto per prestare l’assistenza sanitaria necessaria. Dopo le prime cure, il pompiere è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le informazioni disponibili non specificano le sue condizioni cliniche né la natura del malore. Il coinvolgimento di due operatori durante lo stesso intervento restituisce la gravità dello scenario affrontato dalle squadre impegnate nello spegnimento dell’incendio di contrada Mimiani.