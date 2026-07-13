Tragedia in Calabria, 35enne trovato morto vicino a uno stabilimento balneare di Scalea

Tragedia a Scalea, nel Cosentino, dove un uomo di 35 anni di origini georgiane è stato trovato senza vita nelle vicinanze di uno stabilimento balneare. Il ritrovamento ha fatto scattare gli accertamenti delle autorità competenti, chiamate a chiarire le circostanze della morte e a ricostruire le ultime ore di vita della vittima. La Procura della Repubblica di Paola ha aperto un’inchiesta e sta coordinando le indagini per fare piena luce sull’accaduto. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per comprendere la dinamica dei fatti e verificare ogni possibile ipotesi.

I Carabinieri di Scalea impegnati nei rilievi sul posto

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i militari della Compagnia dei Carabinieri di Scalea, che hanno effettuato i rilievi necessari per acquisire informazioni e tracce utili all’indagine. Gli accertamenti condotti dagli uomini dell’Arma serviranno a ricostruire con precisione quanto avvenuto e a stabilire eventuali responsabilità. La zona è stata sottoposta alle verifiche del caso, mentre gli inquirenti hanno avviato le procedure investigative previste per episodi di questo tipo. Ogni elemento raccolto potrà contribuire a delineare un quadro più chiaro della vicenda.

Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

La salma del 35enne è stata trasferita all’Ospedale di Catanzaro, dove sarà eseguita l’autopsia disposta dagli investigatori. L’esame medico-legale avrà il compito di accertare le cause della morte e fornire indicazioni fondamentali agli inquirenti. Le indagini della Procura di Paola proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di chiarire ogni aspetto della vicenda e stabilire cosa sia realmente accaduto nei pressi dello stabilimento balneare di Scalea.