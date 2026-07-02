Tragedia in Calabria: 21enne muore al pronto soccorso, aperta indagine

Saranno le indagini affidate alla Squadra mobile a fare luce sulla morte di un 21enne di Catanzaro, deceduto lo scorso 23 giugno all’Azienda ospedaliera universitaria del capoluogo calabrese. La vicenda ruota attorno alle condizioni del giovane, arrivato in fin di vita al pronto soccorso del presidio “Pugliese” e morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine che intende chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione quanto avvenuto nelle ore precedenti alla morte. Al centro degli accertamenti c’è anche il trasporto effettuato in emergenza da una ambulanza senza medico a bordo. Gli investigatori, su delega della Procura, hanno già disposto il sequestro di alcune strumentazioni in uso al mezzo di soccorso. In particolare, è stato posto sotto sequestro il defibrillatore presente sull’ambulanza.

Il malore in casa e la chiamata al numero di emergenza

Secondo quanto si apprende, il giovane già da giorni lamentava malori accompagnati da conati di vomito. La mattina del 23 giugno la situazione sarebbe precipitata con uno svenimento in casa, episodio che ha spinto i familiari a contattare il numero di emergenza. Dopo la chiamata, sul posto è arrivato il mezzo di soccorso. Il 21enne è stato quindi trasportato verso il pronto soccorso del presidio “Pugliese” dell’Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro. Le sue condizioni, però, erano già gravissime: il giovane è arrivato in ospedale in fin di vita ed è morto subito dopo l’ingresso al pronto soccorso. È proprio su questa sequenza di eventi che si concentrano gli accertamenti. Gli investigatori dovranno ricostruire i tempi dell’intervento, le condizioni del ragazzo durante il trasporto e l’utilizzo delle strumentazioni sanitarie disponibili a bordo dell’ambulanza.

Ambulanza senza medico a bordo, uno dei punti al centro degli accertamenti

Uno degli elementi più delicati della vicenda è il trasporto in emergenza eseguito da una ambulanza senza medico a bordo. Il dato emerge nella ricostruzione del caso e rappresenta uno dei profili sui quali la Procura intende fare chiarezza. Il giovane, già in condizioni critiche, è stato accompagnato al pronto soccorso dal mezzo di soccorso intervenuto dopo la chiamata dei familiari. La morte, avvenuta subito dopo l’arrivo in ospedale, ha reso necessario l’avvio degli accertamenti per stabilire se tutte le procedure siano state seguite correttamente e quali siano state le cause effettive del decesso. La presenza o meno del medico a bordo, insieme alla dotazione dell’ambulanza e alle manovre eventualmente effettuate durante il tragitto, potrà essere valutata nell’ambito dell’indagine affidata alla Squadra mobile.

Sequestrato il defibrillatore dell’ambulanza

La Squadra mobile di Catanzaro, su delega della Procura, ha posto sotto sequestro alcune strumentazioni in uso all’ambulanza. Tra queste, in particolare, il defibrillatore. Il sequestro rientra nelle attività investigative finalizzate a verificare lo stato e l’eventuale utilizzo dei dispositivi presenti sul mezzo di soccorso. Si tratta di accertamenti tecnici necessari per comprendere se le apparecchiature fossero funzionanti, disponibili e impiegabili durante l’intervento di emergenza. Il defibrillatore è uno degli strumenti più importanti in situazioni di possibile compromissione cardiaca. La sua acquisizione da parte degli investigatori indica la volontà di analizzare ogni dettaglio del soccorso prestato al giovane prima dell’arrivo al pronto soccorso.

Autopsia eseguita per chiarire le cause del decesso

Per stabilire le cause della morte del 21enne di Catanzaro, è stata eseguita l’autopsia sul corpo. L’esame autoptico rappresenta un passaggio centrale dell’inchiesta, perché potrà fornire elementi utili a comprendere l’origine del decesso e l’eventuale collegamento con le condizioni pregresse del giovane. Al momento, la Procura ha aperto il fascicolo con l’obiettivo di chiarire l’intera vicenda. Gli esiti dell’autopsia, insieme agli accertamenti sulle strumentazioni dell’ambulanza e alla ricostruzione dei soccorsi, saranno determinanti per definire il quadro medico e investigativo. La morte del giovane, avvenuta dopo giorni di malori e dopo uno svenimento in casa, richiede una valutazione complessiva delle sue condizioni cliniche, dell’intervento sanitario e delle circostanze che hanno preceduto il trasporto d’urgenza.

Il precedente intervento alle valvole cardiache

Il 21enne aveva già subito un intervento alle valvole cardiache. Per questa ragione era seguito da un ospedale specializzato fuori regione. Questo elemento sarà presumibilmente considerato nell’ambito degli accertamenti medico-legali, perché riguarda la storia clinica del giovane e le sue condizioni pregresse. La presenza di un precedente intervento cardiaco rende ancora più importante la ricostruzione delle cause del decesso. Gli investigatori e i consulenti dovranno valutare se i malori accusati nei giorni precedenti, lo svenimento e la morte improvvisa possano essere collegati alla sua situazione sanitaria. Il quadro clinico del ragazzo, insieme alle modalità del soccorso e al funzionamento delle apparecchiature dell’ambulanza, costituisce uno dei nodi principali dell’indagine.

Una città colpita dalla morte del giovane volontario

La morte del 21enne ha colpito la città di Catanzaro, dove il ragazzo era conosciuto per il suo impegno in una associazione di volontariato. Un profilo che aggiunge dolore a una vicenda già segnata da interrogativi e dalla necessità di chiarire fino in fondo quanto accaduto. Sabato si sono svolte le esequie, momento di commiato per familiari, amici e per quanti lo conoscevano. Il ricordo del suo impegno nel volontariato restituisce l’immagine di un giovane presente nella comunità e attivo in un contesto associativo cittadino. Mentre la città si stringe nel cordoglio, l’attenzione resta concentrata sull’inchiesta della Procura e sugli accertamenti affidati alla Squadra mobile.

Procura e Squadra mobile al lavoro per ricostruire la dinamica

La vicenda è ora nelle mani della Procura di Catanzaro e della Squadra mobile, chiamate a fare luce sulla morte del giovane. Il fascicolo d’indagine dovrà chiarire le cause del decesso, la dinamica del soccorso, le condizioni del ragazzo al momento dell’arrivo dell’ambulanza e ciò che è accaduto durante il trasporto verso il pronto soccorso. Gli elementi già acquisiti comprendono il sequestro di alcune strumentazioni del mezzo di soccorso, in particolare il defibrillatore, e l’esecuzione dell’autopsia. Da questi accertamenti potranno emergere risposte fondamentali per ricostruire l’intera sequenza dei fatti. Al centro resta la morte di un giovane di 21 anni, arrivato in fin di vita al presidio “Pugliese” e deceduto subito dopo. Una vicenda dolorosa sulla quale la magistratura punta ora a fare piena chiarezza.