Tragedia a Salina, muore durante una battuta di pesca subacquea: la vittima è di Palermo

Tragedia nel mare delle isole Eolie dove un palermitano, ha perso la vita durante una battuta di pesca subacquea senza bombole. Il dramma si è consumato nel tratto di mare antistante Punta Barone, sull’isola di Salina, in provincia di Messina. L’uomo si trovava in vacanza sull’isola insieme ai genitori e alla compagna. Sono stati proprio i familiari a tentare per primi di prestargli soccorso e a chiedere l’intervento del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La salma è stata successivamente trasferita a Lipari a bordo di una motovedetta e condotta all’obitorio del cimitero centrale.

Uomo muore durante una battuta di pesca subacquea a Salina

La vittima è originario di Palermo. L’uomo stava praticando pesca subacquea in apnea, quindi senza l’utilizzo di bombole, nelle acque davanti a Punta Barone. È in quel tratto di mare che si è verificata la tragedia. Le informazioni disponibili non chiariscono la dinamica precisa dell’accaduto né le cause che hanno determinato la morte del giovane. Quel che è certo è che l’attività in mare si è trasformata improvvisamente in un’emergenza, facendo scattare il tentativo di soccorso da parte delle persone che si trovavano con lui.

Il dramma nel mare davanti a Punta Barone

L’incidente è avvenuto nelle acque antistanti Punta Barone, una zona dell’isola di Salina. La notizia della morte dell’uomo ha colpito la comunità locale e quanti si trovavano sull’isola. Onorato aveva scelto le Eolie per trascorrere un periodo di vacanza insieme alle persone a lui più vicine. La battuta di pesca subacquea, svolta senza bombole, si è conclusa con il tragico decesso dell’uomo. Nel comunicato non vengono forniti ulteriori particolari sulle fasi immediatamente precedenti alla morte.

I familiari tentano di soccorrerlo e chiamano il 118

A tentare di salvare l’uomo sono stati i familiari presenti sul posto. Dopo essersi accorti della situazione di pericolo, hanno cercato di prestargli aiuto e hanno immediatamente contattato il 118, chiedendo l’intervento dei soccorsi medici. Nonostante l’allarme e i tentativi messi in atto, per il sub non c’era ormai più nulla da fare. Il personale intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La vacanza trascorsa con i genitori e la compagna si è così trasformata in una tragedia.

La salma trasferita da Salina a Lipari

Dopo il decesso, sono state avviate le operazioni per il trasferimento della salma. Il corpo del giovane è stato trasportato a Lipari con una motovedetta. Una volta raggiunta l’isola, la salma è stata condotta all’obitorio del cimitero centrale. Il trasferimento via mare si è reso necessario per raggiungere la struttura di Lipari, dove il corpo è stato messo a disposizione per gli adempimenti previsti.