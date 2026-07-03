Tragedia a Mondello: donna muore dopo un malore in mare, inutili i soccorsi

Tragedia oggi a Mondello, la nota spiaggia di Palermo, dove una donna di 74 anni di origini ucraine è morta dopo aver accusato un malore in mare mentre stava facendo il bagno. La donna si trovava in acqua quando alcuni bagnanti si sono accorti che era in difficoltà e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Il fatto ha suscitato grande impressione tra i presenti nello stabilimento balneare, dove la situazione è precipitata in pochi minuti. Nonostante la rapidità dell’intervento dei soccorritori e l’utilizzo del defibrillatore, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Bagnanti lanciano l’allarme, immediato l’intervento dei bagnini

Secondo quanto ricostruito, alcuni bagnanti hanno visto la donna in evidente difficoltà mentre si trovava in acqua. Sono stati loro a richiamare l’attenzione dei soccorritori presenti nello stabilimento balneare, consentendo un intervento immediato. I bagnini hanno raggiunto la 74enne in mare e l’hanno portata sulla spiaggia. Una volta a riva, sono iniziate le manovre rianimatorie nel tentativo di salvarle la vita. La prontezza dei soccorsi, però, non è bastata a evitare il decesso.

Manovre rianimatorie e defibrillatore, ma ogni tentativo è stato inutile

Una volta riportata a riva, la donna è stata sottoposta alle manovre rianimatorie. I soccorritori hanno utilizzato anche il defibrillatore, nel tentativo di rianimarla dopo il malore accusato durante il bagno. Nonostante l’intervento rapido dei bagnini e l’impiego degli strumenti di emergenza disponibili nello stabilimento, ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile. All’arrivo dei sanitari del 118, non è rimasto altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto 118, carabinieri e guardia costiera

Dopo l’allarme e i primi soccorsi in spiaggia, sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, insieme ai carabinieri e ai militari della guardia costiera. Le autorità hanno raggiunto lo stabilimento balneare di Mondello per gli accertamenti del caso dopo la morte della donna. La presenza delle forze dell’ordine e della guardia costiera si è resa necessaria per ricostruire con precisione quanto accaduto e per gestire gli adempimenti successivi al decesso.

Richiesto l’intervento del medico legale

È stato richiesto anche l’intervento del medico legale, incaricato di eseguire l’ispezione sul corpo della donna. Gli accertamenti serviranno a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e a confermare le cause della morte. La prima ricostruzione indica un malore improvviso mentre la 74enne si trovava in acqua. Saranno comunque gli accertamenti disposti dopo l’intervento delle autorità a fornire ulteriori elementi sulla vicenda.

Paura e sgomento nello stabilimento balneare

La morte della donna ha provocato forte sgomento tra i presenti nello stabilimento balneare. L’allarme era scattato dopo che la bagnante era stata vista in difficoltà durante il bagno, in una giornata come tante su una delle spiagge più frequentate di Palermo. La scena dei soccorsi sulla spiaggia, con i tentativi di rianimazione e l’arrivo dei sanitari, ha colpito profondamente i bagnanti presenti. L’intervento tempestivo non è bastato a salvare la vita alla donna.

Accertamenti in corso sulla tragedia di Mondello

La vicenda si è conclusa con la constatazione del decesso da parte del personale sanitario e con l’avvio degli accertamenti da parte delle autorità competenti. La vittima, una 74enne di origini ucraine, è morta dopo il malore accusato in mare a Mondello. Sul corpo è stata disposta l’ispezione del medico legale, mentre carabinieri e guardia costiera hanno effettuato gli interventi necessari nello stabilimento balneare dove si è verificata la tragedia. Gli accertamenti dovranno chiarire definitivamente le cause del decesso e ricostruire tutti i passaggi dell’accaduto.