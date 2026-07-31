Tragedia a Capo Vaticano, 38enne muore dopo un malore in mare

Una giornata trascorsa al mare si è trasformata in tragedia sulla costa di Capo Vaticano, nel territorio comunale di Ricadi. Un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava nelle acque antistanti la spiaggia di Grotticelle, una delle località balneari più conosciute e frequentate del Vibonese. L’episodio si è verificato nella giornata di venerdì 31 luglio, in un tratto di litorale particolarmente affollato durante la stagione estiva. Secondo le prime informazioni, il trentottenne avrebbe accusato un malessere improvviso mentre era in mare, perdendo la capacità di rientrare autonomamente verso la battigia.

L’allarme e i tentativi di soccorso sulla spiaggia

Non appena è stato evidente che l’uomo si trovava in difficoltà, è scattato l’allarme. Il 38enne è stato riportato sulla spiaggia e sono state avviate le operazioni di soccorso nel tentativo di salvarlo. Ogni sforzo si è però rivelato inutile. Nonostante gli interventi effettuati sulla riva, per l’uomo non è stato possibile ristabilire le funzioni vitali. Il decesso ha suscitato sgomento tra i numerosi bagnanti presenti a Grotticelle, che hanno assistito alle concitate fasi dell’emergenza.

Il dramma davanti ai bagnanti a Capo Vaticano

La tragedia si è consumata in pochi minuti, in uno scenario solitamente associato alle vacanze e alle giornate di relax. La spiaggia di Grotticelle, incastonata lungo il promontorio di Capo Vaticano, nel pieno dell’estate richiama ogni giorno residenti e turisti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. L’improvviso malore del trentottenne ha interrotto la normale attività balneare, richiamando l’attenzione delle persone che si trovavano lungo l’arenile. Dopo i tentativi di rianimazione, non è rimasto altro che constatare la morte dell’uomo.

Accertamenti sulla causa del decesso

Resta da chiarire con precisione quale sia stata la natura del malore fatale che ha colpito il giovane mentre si trovava in acqua. Gli accertamenti dovranno stabilire se il decesso sia stato determinato direttamente da un problema di natura cardiaca o da un’altra improvvisa complicazione fisica. Al momento, l’unico elemento certo è che il 38enne ha perso la vita in mare, davanti alla spiaggia di Grotticelle. Il drammatico episodio rappresenta l’ennesima tragedia avvenuta durante la stagione balneare lungo il litorale calabrese, lasciando sotto shock le persone presenti e l’intera comunità locale.