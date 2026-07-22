Traffico di droga tra Catania e Malta, sei arresti: indagati anche due reggini

L’operazione “Abisso” della Guardia di Finanza ha colpito un’organizzazione ritenuta vicina al clan Cappello-Bonaccorsi. Tra gli episodi contestati, il tentativo di recuperare in mare circa due tonnellate di cocaina da trasferire in Calabria

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, accusate di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stata eseguita dalla guardia di finanza a Catania nell’ambito dell’operazione Abisso, coordinata dalla Procura. I provvedimenti, emessi dal gip, si aggiungono alle 15 misure cautelari eseguite lo scorso 12 giugno. Le indagini, condotte dal Gico della polizia economico-finanziaria, hanno smantellato un’associazione criminale dedita al traffico transnazionale di cocaina, hashish e marijuana. Il sodalizio, composto da persone contigue al clan mafioso catanese Cappello-Bonaccorsi, operava tra la provincia di Catania e Malta, utilizzando stratagemmi consolidati per il trasporto della droga e secondo gli investigatori riforniva di narcotici il gruppo Borgata del clan siracusano Santa Panagia.

Tra gli episodi ricostruiti dagli inquirenti anche il tentativo di recupero in mare di circa 2 tonnellate di cocaina al largo delle coste catanesi. Per questo episodio sono indagati due calabresi, originari di Locri e Siderno, che avrebbero agito su input del clan catanese per individuare il carico e trasportarlo in Calabria in cambio di un compenso.

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