“Tra Luce e Ombra”: emozioni, arte e talento conquistano il pubblico di Reggio Calabria | FOTO

Una serata intensa, emozionante e ricca di suggestioni quella andata in scena il 30 giugno al Teatro Catona con lo spettacolo di danza “Tra Luce e Ombra”, presentato dalla scuola Arte in Movimento sotto la direzione artistica della coreografa Giusy Bolaffi. A condurre con eleganza e professionalità la serata è stata Eva Giumbo, accompagnando il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, tecnica e spettacolarità. Fondamentale anche il contributo dei costumi di scena firmati da Antonella Iacopino, capaci di valorizzare ogni coreografia, e del prezioso lavoro di Lorenzo Amadeo ed Eleonora Caracciolo de La Fotografia, che hanno immortalato attraverso foto e video i momenti più significativi dell’evento.

L’apertura dello spettacolo ha regalato fin da subito un forte impatto scenico

L’apertura dello spettacolo ha regalato fin da subito un forte impatto scenico: i ballerini della scuola hanno danzato con delle torce, creando un’atmosfera quasi magica. A rendere il tutto ancora più suggestivo ci ha pensato la natura stessa, con fulmini e tuoni che hanno fatto da insolita ma affascinante scenografia. Nonostante il tempo incerto, il pubblico è rimasto al proprio posto, completamente rapito dalla bellezza dello spettacolo, applaudendo con entusiasmo fino all’ultimo istante. Di altissimo livello le coreografie firmate da Giusy Bolaffi, che hanno saputo alternare forza espressiva, ricerca artistica ed eleganza. Particolarmente intense e tecnicamente impeccabili le coreografie di danza contemporanea “Collision”, “Soco” e “Land of All”, capaci di coinvolgere gli spettatori con il loro linguaggio moderno e profondo.

Tra i momenti di maggiore intensità emotiva ha trovato spazio anche “Figlia d’a’ Tempesta”

Tra i momenti di maggiore intensità emotiva ha trovato spazio anche “Figlia d’a’ Tempesta”, una potente coreografia dedicata al tema della violenza sulle donne. In questa intensa interpretazione è salita sul palco anche la direttrice artistica Giusy Bolaffi, dando vita, insieme ai suoi ballerini, a una performance di grande forza espressiva. Attraverso il linguaggio della danza, il dolore, la ribellione e la rinascita hanno preso forma in una narrazione coinvolgente, regalando al pubblico un momento di profonda riflessione e grande impatto emotivo, accolto da lunghi e sentiti applausi.

Un momento di raffinata eleganza è stato regalato dalla danza classica con un estratto dal celebre balletto “Coppélia”, curato dalla maestra Liliya Byelyera, che ha messo in risalto la grazia e la preparazione tecnica delle giovani ballerine. Grande energia anche nelle esibizioni hip hop, curate dal maestro Cristian Lazzara, che hanno infiammato il palco grazie a coreografie dinamiche, coinvolgenti e di grande impatto.

Tra i momenti più toccanti della serata, quello dedicato al ricordo della giovane allieva Giusy Candido

Tra i momenti più toccanti della serata, quello dedicato al ricordo della giovane allieva Giusy Candido, scomparsa prematuramente alcuni mesi fa. Sulle note di “Amandoti”, la coreografa Giusy Bolaffi, insieme alle compagne del corso di danza amatoriale adulti, ha dato vita a una performance intensa e carica di emozione, trasformando il dolore in un delicato messaggio d’amore e di memoria. Un tributo che ha commosso profondamente il pubblico, accolto da un lungo e sentito applauso. A chiudere lo spettacolo è stato un travolgente medley dedicato a Lady Gaga: un finale esplosivo, in cui talento, precisione, scenografie e costumi si sono fusi in una performance spettacolare che ha conquistato definitivamente il pubblico.

“Tra Luce e Ombra” si è confermato molto più di un semplice saggio di fine anno

“Tra Luce e Ombra” si è confermato molto più di un semplice saggio di fine anno: è stato un vero spettacolo di danza, capace di raccontare emozioni, sacrifici e passione attraverso il linguaggio universale del movimento. Ancora una volta, Arte in Movimento, guidata dalla sensibilità artistica di Giusy Bolaffi, ha dimostrato come la danza sia cultura, condivisione e crescita, trasformando il palco in un luogo dove tecnica, arte ed emozione si fondono in un’unica grande narrazione. Una serata che resterà impressa negli occhi e nel cuore del pubblico, premiata da applausi continui e dalla consapevolezza di aver assistito a uno spettacolo di altissimo livello.