Torre Melissa, stop serale a bici e monopattini sul Lungomare: nuova ordinanza per la sicurezza dei pedoni

Nelle sere d’estate il Lungomare di Torre Melissa diventa uno degli spazi più frequentati della località costiera: luogo della passeggiata, dell’incontro, delle famiglie, dei bambini, dei residenti e dei turisti che scelgono di vivere il mare anche dopo il tramonto. Proprio per garantire una fruizione più sicura e ordinata di quest’area, l’Amministrazione comunale di Melissa, guidata dal sindaco Luca Mauro, ha introdotto nuove misure di regolamentazione della mobilità leggera. La novità principale riguarda il divieto di transito serale e notturno per biciclette, monopattini elettrici, bici a pedalata assistita, velocipedi e altri dispositivi di micromobilità nel tratto di Via Lungomare già interessato dal divieto di transito veicolare. Il provvedimento punta a ridurre il rischio di interferenze tra mezzi leggeri e pedoni nelle ore di maggiore afflusso.

Divieto dalle 20 alle 6 su Via Lungomare

Con l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 7 luglio 2026, il sindaco Luca Mauro ha integrato quanto già disposto dall’Ordinanza Sindacale n. 18 del 18 giugno 2025, che aveva istituito il divieto di transito veicolare su Via Lungomare, con accesso consentito ai soli veicoli autorizzati. La nuova disposizione introduce una limitazione ulteriore nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e le ore 6. In questo arco di tempo, il divieto riguarda anche velocipedi, biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità.

Come riportato nella nota, l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 7 luglio 2026 integra quanto già previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 18 del 18 giugno 2025, “che aveva istituito il divieto di transito veicolare su Via Lungomare, con accesso consentito ai soli veicoli autorizzati. La nuova disposizione introduce, nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e le ore 6, il divieto di transito anche per velocipedi, biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità nel tratto di Via Lungomare già interessato dal divieto di transito”.

Perché il Comune interviene sulla mobilità leggera

“La misura nasce da una valutazione concreta della stagione estiva. Via Lungomare rappresenta, soprattutto nelle ore serali, il principale spazio di aggregazione cittadina e turistica. Proprio in questa fascia oraria si registra un afflusso rilevante di pedoni e la circolazione di biciclette, monopattini elettrici e dispositivi simili può determinare interferenze con il flusso pedonale, aumentando il rischio di incidenti e creando condizioni di minore sicurezza”, rimarca la nota.

Torre Melissa Bandiera Blu, sicurezza e fruizione degli spazi comuni

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure pensate per rendere più sicura e serena la fruizione del tratto più frequentato della località costiera, insignita della Bandiera Blu. Per l’Amministrazione comunale, la qualità dell’accoglienza passa anche dalla capacità di garantire regole chiare negli spazi condivisi. Il Lungomare non è soltanto un’area di transito, ma uno dei luoghi simbolo della socialità estiva di Torre Melissa. Per questo la regolamentazione della mobilità leggera viene presentata come una misura preventiva e organizzativa, non come un intervento punitivo nei confronti di chi utilizza biciclette o monopattini. Il punto centrale è la convivenza tra diverse modalità di fruizione dello spazio pubblico. Quando l’afflusso pedonale è elevato, la presenza di mezzi anche leggeri può generare criticità. Da qui la scelta di sospenderne il transito nelle ore serali e notturne, quando la passeggiata diventa il cuore della vita cittadina e turistica.

L’ordinanza non è punitiva: il messaggio dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale sottolinea che la nuova ordinanza ha una finalità legata alla prevenzione, alla sicurezza e all’organizzazione degli spazi. Il divieto di transito per bici e monopattini sul Lungomare di Torre Melissa viene quindi motivato con la necessità di tutelare l’incolumità pubblica e favorire una circolazione più ordinata.

“L’ordinanza non ha una finalità punitiva, ma preventiva e organizzativa. L’obiettivo è consentire a tutti di vivere il Lungomare con maggiore tranquillità, tutelando l’incolumità pubblica e garantendo una circolazione più ordinata negli orari in cui la passeggiata diventa il cuore della socialità estiva. Regolamentare non significa limitare la libertà degli spazi, ma proteggerne la funzione più importante: quella di essere luoghi sicuri, accessibili e condivisi. La vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza è affidata alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale competenti. Le eventuali violazioni comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti. Il provvedimento è in vigore dal 7 luglio 2026 ed è pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Melissa. L’Amministrazione comunale invita cittadini, visitatori, operatori e turisti a rispettare le nuove disposizioni con spirito di collaborazione. La qualità di una destinazione turistica si misura anche dalla capacità di condividere regole semplici, utili a rendere più sicuri e vivibili gli spazi comuni. Torre Melissa conferma così la propria attenzione ad una fruizione ordinata del Lungomare, dove accoglienza, sicurezza e senso civico devono camminare nella stessa direzione”, conclude la nota.