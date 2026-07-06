“Tornatene in Calabria”: impiegata delle Poste insultata a Treviso, tensione allo sportello

Momenti di agitazione all’interno dell’ufficio postale di piazza Vittoria a Treviso, dove una normale giornata di servizio si è trasformata in un episodio di forte tensione. Una dipendente allo sportello è stata presa di mira da un cliente che, dopo aver protestato per i tempi di attesa, avrebbe alzato i toni fino a rivolgerle pesanti offese legate alle sue origini. La scena si sarebbe verificata davanti ad altri utenti presenti in sala, molti dei quali in attesa del proprio turno. Quella che inizialmente sembrava una contestazione per la coda allo sportello è rapidamente degenerata in un’aggressione verbale, creando disagio tra i presenti e turbando il regolare svolgimento delle operazioni.

La protesta per l’attesa diventa aggressione verbale

Secondo quanto ricostruito, a far scattare la reazione dell’uomo sarebbero stati i tempi di attesa alle Poste. Il cliente, descritto come una persona di mezza età, avrebbe iniziato a lamentarsi con insistenza, manifestando il proprio nervosismo in modo sempre più acceso. Quando una delle impiegate ha provato a riportare la calma, invitandolo a non disturbare gli altri utenti, la situazione sarebbe peggiorata. L’uomo avrebbe reagito con nuove urla, trasformando il malcontento per il servizio in un attacco personale nei confronti della lavoratrice.

Offese a sfondo territoriale contro la dipendente

L’aspetto più grave dell’episodio riguarda il contenuto delle frasi rivolte alla dipendente. Il cliente avrebbe infatti pronunciato espressioni offensive a sfondo territoriale, intimando alla lavoratrice di “tornarsene in Calabria”. In alcune ricostruzioni, la frase sarebbe stata riferita anche come “Tornatene a Catanzaro”. Parole che hanno trasformato una discussione nata per motivi di servizio in un episodio dal carattere discriminatorio. L’impiegata delle Poste insultata a Treviso sarebbe stata colpita non per una responsabilità specifica, ma per la sua provenienza, superando così i limiti di una civile contestazione e aprendo una riflessione più ampia sul rispetto dovuto a chi lavora a contatto con il pubblico.

Interviene la direttrice dell’ufficio postale

Di fronte all’escalation, è stato necessario l’intervento della direttrice dell’ufficio postale, che ha cercato di placare gli animi e ristabilire l’ordine all’interno della sede. La responsabile è intervenuta per tutelare la dipendente e consentire la ripresa del servizio in condizioni di maggiore serenità. L’episodio ha suscitato indignazione tra i presenti, colpiti dalla violenza verbale della scena. La vicenda conferma quanto possa diventare delicato il lavoro negli sportelli aperti al pubblico, dove il personale si trova spesso a gestire malumori, code e tensioni non sempre facili da contenere.

Aggressioni verbali al personale: un problema sempre più attuale

Il caso di Treviso riaccende l’attenzione sul tema delle aggressioni verbali al personale degli uffici pubblici e dei servizi essenziali. Impiegati, operatori e addetti agli sportelli sono frequentemente esposti a proteste e reazioni esasperate, soprattutto quando si verificano attese prolungate o disagi organizzativi. In questa circostanza, però, il disagio del cliente è sfociato in una forma di offesa personale e territoriale, rendendo l’accaduto ancora più grave. Il rispetto delle persone e dei lavoratori resta un principio fondamentale, anche nei momenti di nervosismo o insoddisfazione per un servizio.

Un episodio che richiama al rispetto e alla responsabilità

Quanto avvenuto nell’ufficio postale centrale di Treviso pone ancora una volta al centro il tema della convivenza civile. Contestare un disservizio o lamentare un’attesa è possibile, ma non può mai giustificare urla, intimidazioni o frasi discriminatorie rivolte a chi sta svolgendo il proprio lavoro. L’episodio dell’impiegata calabrese insultata alle Poste diventa così il simbolo di una tensione sociale che rischia di scaricarsi ingiustamente sui lavoratori a contatto con il pubblico. Un richiamo alla necessità di maggiore rispetto, responsabilità e attenzione nel linguaggio, soprattutto nei luoghi in cui ogni giorno cittadini e operatori condividono spazi e servizi essenziali.