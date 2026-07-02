Toponomastica di genere, via libera unanime in Commissione alla proposta di legge in Calabria: “un passo importante per valorizzare la storia delle donne calabresi”

Via libera unanime della Quarta Commissione del Consiglio regionale della Calabria alla proposta di legge sulla valorizzazione della toponomastica e sugli indirizzi per la toponomastica di genere. A esprimere soddisfazione è Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, che sottolinea il valore culturale e istituzionale dell’iniziativa presentata dai consiglieri regionali del partito Riccardo Rosa e Vito Pitaro. “L’approvazione in Commissione rappresenta un risultato importante – dichiara Marcianò – perché conferma la volontà di dare il giusto riconoscimento a tante donne che, con il loro impegno nei diversi ambiti della società, hanno contribuito alla crescita della Calabria e del Paese. La memoria collettiva passa anche attraverso i luoghi che viviamo ogni giorno e la toponomastica è uno strumento capace di raccontare la nostra storia in modo più completo ed equilibrato”.

Marcianò rivolge un plauso ai consiglieri regionali di Noi Moderati per il lavoro svolto e per aver promosso un’iniziativa che coniuga cultura, identità e valorizzazione del territorio. “Riccardo Rosa e Vito Pitaro hanno dimostrato sensibilità e visione politica, portando avanti una proposta che guarda al futuro senza dimenticare il passato. È un provvedimento che favorisce una maggiore consapevolezza del contributo femminile alla nostra comunità e che può rappresentare un modello anche per altre realtà”.

Infine, Marcianò sottolinea il valore del percorso condiviso che ha portato all’elaborazione della proposta. “La collaborazione tra istituzioni e associazionismo qualificato dimostra come sia possibile costruire norme utili e di valore per la collettività. Mi auguro che il Consiglio regionale approvi presto definitivamente questa legge, offrendo alla Calabria un ulteriore segnale di attenzione verso la cultura, la memoria e le pari opportunità”.