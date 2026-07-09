Top Spin Messina, c’è la firma del talento di prospettiva Giacomo Izzo

La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare l’ingaggio di Giacomo Izzo per la stagione sportiva 2026/27. La società del presidente Giorgio Quartuccio completa il proprio roster assicurandosi un atleta di grande prospettiva che si è recentemente messo in luce sia in ambito nazionale che internazionale, mostrando tutta la sua crescita. Il talento piemontese, nato a Manta (CN) il 5 febbraio 2007, è reduce dall’esperienza in Serie A1 con la maglia della Virtus Servigliano, dopo due anni di militanza a Milano in A2. Attualmente occupa il trentunesimo posto della classifica nazionale individuale, oltre ad essere numero 20 del ranking europeo e 50 mondiale in ambito Under 19.

Izzo ha conquistato in carriera 12 titoli ai Campionati Italiani Giovanili, tra cui quattro di singolo, tre di fila negli ultimi tre anni, uno nell’Under 17 (2024) e due nell’Under 19 (2025 e 2026, esaltante il percorso compiuto nella scorsa edizione cedendo soltanto due set e battendo in finale Jacopo Cipriano), che vanno a sommarsi a quello vinto nel 2022 in Under 15. Può vantare, inoltre, cinque convocazioni con l’Italia ai Campionati Europei Giovanili ed in quest’ottica è atteso dall’importante appuntamento di Gondomar, in Portogallo, che prenderà il via domani (venerdì 10) per concludersi il 19 luglio. Il neo acquisto della Top Spin fa parte del quintetto azzurro Under 19 con Danilo Faso, Francesco Trevisan, Erik Paulina e Jacopo Cipriano, guidato da coach Romualdo Manna, che ha svolto il doppio stage di preparazione al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni in vista della prestigiosa rassegna continentale.

Salito già diverse volte sul podio in singolo e doppio nelle competizioni del circuito WTT giovanile, sul fronte internazionale Giacomo Izzo ha offerto prova della sua competitività aggiudicandosi una medaglia di bronzo in Arabia Saudita, un argento al WTT Youth Contender Sarajevo e raggiungendo la finale anche a Missisauga, in Canada, dove ha collezionato un altro argento.