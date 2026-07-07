“Tolleranza Zero”, la Regione lancia l’App “CalabriAmbiente”

Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 11, presso il Polo logistico del Dipartimento regionale di Protezione Civile, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, e l’assessore all’Agricoltura e alla Forestazione, Gianluca Gallo, presenteranno il personale, le attrezzature, e i mezzi messi in campo tutto l’anno dall’amministrazione regionale per la campagna “Tolleranza Zero”, per la prevenzione e il contrasto degli incendi, la tutela del mare e dei boschi, il contrasto alla mala depurazione e ai reati ambientali e, più in generale, per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturale calabrese.

Sarà presentata la nuova App regionale “CalabriAmbiente”

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre lanciata e illustrata – presso la Sala operativa della Protezione Civile – la nuova App regionale “CalabriAmbiente”, attraverso la quale i cittadini potranno segnalare criticità, incendi e possibili reati ambientali, e consultare una mappa interattiva aggiornata sullo stato del territorio, del mare, dei boschi.

Alla mattinata parteciperanno le diverse componenti del sistema regionale impegnate sul territorio: Dipartimento Ambiente, Dipartimento Protezione Civile, Dipartimento Forestazione, Azienda Calabria Verde, Consorzio di Bonifica, Arpacal, gli operatori della Control room, della sorveglianza idraulica, oltre a tutte le associazioni di volontariato.